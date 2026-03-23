Il lunedì su Radio Materia tra storie, sport, scuole ed Europa

L’Europa, la missione possibile di Annalisa in lotta contro il cancro, lo sport del weekend, una serra tropicale nel cuore di Comerio e gli studenti del liceo classico che si preparano alla loro notte. Il lunedì di Radio Materia è ricco di nuove uscite in podcast e trasmissioni in diretta.

8,30 Giù le mani dall’Europa

Da oggi in podcast su tutte le piattaforme e da martedì mattina in radio per tutta la settimana alle 8,30 e alle 20, la nuova puntata del podcast di Massimo Gaudina, formatore dell’Unione Europea, e Vincenzo Salvatore, professore di diritto europeo all’Università dell’Insubria. In questo episodio si parla del perchè l’Europa oggi è in difficoltà nello scenario globale con una riflessione sulla difficoltà di avere una politica estera comune tra veti e interessi nazionali. ASCOLTA IL PODCAST

13,30 Le 0048 Mission is possible

Nella terza puntata della serie dedicata alle donne in missione contro il cancro avremo la storia di Annalisa, medico che è diventato paziente dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. La puntata andrà in onda per tutta la settimana ed è disponibile anche sulle piattaforme di streaming audio.

14,00 La Materia dello Sport

Weekend piuttosto amaro per le squadre del nostro territorio tra calcio (Varesina a parte), basket, hockey. Meglio la pallavolo femminile e sicuramente l’atletica, exploit della settimana, con ori incredibili ai mondiali indoor.

16,30 Soci All Time

Oggi ci addentriamo nella selva umida di Utopia Tropicale, un’associazione di appassionati di piante tropicali a Comerio che ha trasformato un luogo in stato di abbandono in un posto magico grazie alla passione per questo tipo di vegetazione.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Puntata speciale in vista della Notte dei licei classici. Avremo con noi Aurora Vernocchi e Gabriele Gjoni, due studenti del liceo Cairoli che ci racconteranno cosa hanno organizzato per questa notte speciale che si terrà il 27 marzo, accompagnati dalla docente Angela Todisco.

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