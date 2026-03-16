Il magistrato Alfredo Morvillo a Castiglione Olona per una serata sulla legalità

Giovedì 26 marzo al Castello di Monteruzzo il magistrato Alfredo Morvillo sarà protagonista di un incontro pubblico dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e alla riflessione sull’eredità della lotta alle mafie

A Castiglione Olona torna un appuntamento dedicato al tema della legalità e della lotta alle mafie.

Giovedì 26 marzo alle 21 la sala congressi del Castello di Monteruzzo ospiterà un incontro pubblico con il magistrato Alfredo Morvillo, protagonista di una lunga esperienza nella magistratura italiana e testimone diretto dell’impegno contro la criminalità organizzata.

L’iniziativa arriva a quattro mesi dalla testimonianza di Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato, simbolo della lotta civile alla mafia, che lo scorso anno aveva portato a Castiglione Olona la sua esperienza e il racconto della storia della sua famiglia.

L’esperienza del magistrato Alfredo Morvillo

Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo e cognato del giudice Giovanni Falcone, ha dedicato oltre quarant’anni alla magistratura dello Stato, impegnandosi in prima linea nella lotta alla mafia siciliana.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di pretore a Corleone e successivamente di procuratore della Repubblica a Trapani, vivendo da vicino alcune delle fasi più delicate del contrasto alla criminalità organizzata.

Durante la serata Morvillo ripercorrerà la propria esperienza professionale e personale, proponendo una riflessione su «cosa sia rimasto del pensiero di Falcone» e su come il suo esempio continui a influenzare la società e le nuove generazioni.

Un confronto pubblico sulla legalità

L’incontro sarà moderato dall’avvocato Gianmarco Airaghi e vedrà la partecipazione anche di Claudio Castelli, già presidente della Corte d’Appello di Brescia.

La serata è aperta al pubblico ed è promossa dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Adelio Airaghi e la sua associazione Volarte Italia.