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Il martedì su Radio Materia tra birre antichissime, giochi in scatola e la storia di Castronno

Su www.radiomateria.it appuntamenti live alle 16.30, alle 18 e alle 21 oltre a nuovi podcast

Generico 30 Mar 2026

Giornata ricca di novità su Radio Materia. Oggi, martedì, vi porteremo tra gli amanti dei giochi in scatola, ad assaggiare la birra più antica mai ritrovata, a spasso tra i libri della biblioteca di Materia e alla scoperta della lettera W.

16,30 Soci All Time

Avremo con noi Raisa Valentinuzzi dell’associazione In ludo veritas per scoprire modi alternativi per passare le serate tra amici giocando e socializzando, invece di isolarsi davanti ad uno schermo.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Giancarlo Longhi del Birrificio Hoppy ci porterà alla scoperta della birra dei celti ritrovata in alcuni reperti a Pombia (No) durante gli scavi del 1995. Grazie ad una ricerca rigorosa e scientifica si è riusciti a ricostruire la ricetta e riprodurla.

18,30 GIORNALE RADIO

18,45 La biblioteca di Materia

Non avevamo ancora dedicato una puntata della nostra trasmissione sui libri della biblioteca di Materia a Castronno. Oggi, insieme al bibliotecario Ferdinando Giaquinto, lo faremo.

21,00 ABC

Gianpaolo e la sua squadra sono pronti a intrattenervi con una serata di musica e storie, tutte rigorosamente che partono dalla lettera W.

NUOVE USCITE PODCAST

Qui potete ascoltare la nuova puntata di Infusi Creativi con Melissa Brusati

Qui trovate la nuova puntata di Giù le mani dall’Europa sulla salute

Qui trovate la nuova puntata di NOIse

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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