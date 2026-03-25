Il Ministro Valditara: “Quanto è avvenuto a Trescore Balneario è di una gravità sconvolgente”
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito interviene sul grave episodio di cronaca che rende urgente l'approvazione delle nuove e severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile
«Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola». Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara commentando l’accoltellamento di una docente da parte di uno studente di terza media.
«Questo fatto – ha proseguito il ministro – dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica».
«Oggi a Parigi – ha concluso – porrò la questione presso l’evento di lancio del Report 2026 GEM – Global Education Monitoring dell’Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio».
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