“Il mio gatto investito a Cavaria con Premezzo da un’auto pirata, io solo senza sapere cosa fare“

Un investimento di un gatto, i tentativi di soccorso e poi il silenzio. È la storia raccontata da Max, lettore che ha scritto alla redazione dopo quanto accaduto a Cavaria con Premezzo, dove un gatto è stato trovato ferito in mezzo alla strada dopo essere stato colpito da un’auto.

L’episodio risale al primo pomeriggio di giovedì 19: l’uomo, diretto al lavoro, si è imbattuto nell’animale — un gatto che lui stesso accudiva da mesi — ancora vivo ma gravemente ferito. Da lì è iniziata una corsa contro il tempo per cercare aiuto.

«Non sapevo cosa fare», racconta. Le chiamate si susseguono: 118, vigili del fuoco, Ats. Ma le risposte tardano o non arrivano. Solo dopo diversi tentativi interviene la polizia locale, che attiva la procedura per il recupero dell’animale. Il gatto viene portato via, ma nei giorni successivi ricostruire cosa sia successo diventa difficile. Dal gattile arrivano poche informazioni, finché emerge — in modo informale — la notizia del decesso per le ferite riportate.

«Posso accettare la perdita — scrive — ma non il fatto di non sapere dove sia stato portato, chi lo abbia curato e cosa sia successo davvero». Un racconto che solleva interrogativi non solo sul singolo caso, ma anche sulle procedure e sulla comunicazione in situazioni simili.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON UN ANIMALE COINVOLTO

Episodi come questo non sono rari e spesso generano confusione. In caso di investimento di un animale, domestico o selvatico, è importante sapere come comportarsi.

La prima cosa da fare è fermarsi in sicurezza e segnalare l’accaduto. L’automobilista ha infatti l’obbligo di soccorso. È poi necessario contattare i numeri di emergenza: il 112 può attivare gli enti competenti, tra cui polizia locale, Ats veterinaria o servizi di recupero fauna.

Se l’animale è ferito, non bisogna improvvisare interventi, ma attendere personale qualificato. In molti territori sono attivi servizi specifici per il recupero e la cura, che poi trasferiscono gli animali presso cliniche veterinarie o strutture convenzionate.

Resta però fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni, così come una comunicazione chiara sugli interventi effettuati. Perché dietro ogni episodio non c’è solo un fatto di cronaca, ma spesso anche un legame affettivo, come nel caso raccontato da Max, che oggi chiede semplicemente di sapere cosa sia successo a quel gatto che, libero nel bosco, considerava un po’ suo.

COSA DICE LA LEGGE (Articolo 189 Codice della strada)

L‘articolo 9-bis della citata legge. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

(immagine d’archivio)