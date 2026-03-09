Il mistero del lago nel nuovo romanzo di Angela Borghi

Un noir che nasce dai paesaggi del territorio, dalle suggestioni dell’arte e dalla passione per il mistero. Martedì 17 marzo alle ore 18 a Materia, a Castronno, la scrittrice Angela Borghi presenterà il suo ultimo romanzo “Fiori per la danza macabra”, ambientato sulle rive del Lago Maggiore.

Autrice di racconti e romanzi da molti anni, Borghi ha trovato nel genere giallo il terreno ideale per dare forma alle proprie storie. Diverse sue opere sono state pubblicate nella collana Delitti di lago della casa editrice Morellini, una serie che raccoglie noir ambientati nei territori lacustri.

Dopo “L’uomo che guarda il lago”, ambientato sulle sponde del Lago di Varese, la scrittrice torna a raccontare il territorio con una nuova indagine che riprende gli stessi protagonisti: la dottoressa Teodolinda Caretti e il commissario Arno Brandstätter. In “Fiori per la danza macabra” le indagini prendono avvio all’eremo di Santa Caterina del Sasso, affacciato sul Lago Maggiore, dove vengono ritrovati alcuni corpi senza vita nelle acque del lago.

Proprio Santa Caterina del Sasso rappresenta uno degli elementi centrali del romanzo. All’interno della chiesa del complesso si trova l’affresco della Danza Macabra, da cui il libro prende il titolo. L’arte è infatti una delle principali fonti di ispirazione per Borghi. «Cerco sempre di inserire nelle mie storie opere e luoghi particolari che mi colpiscono – racconta l’autrice -. Le suggestioni delle mie letture e il mio bagaglio culturale sono le mie principali fonti di ispirazione». Nel romanzo compare anche un riferimento a Ophelia, celebre opera preraffaellita di John Everett Millais.

Accanto alla scrittura, Angela Borghi ha alle spalle una lunga carriera professionale come medico ospedaliero, durata trent’anni. Un’esperienza che in parte si riflette nella protagonista dei suoi romanzi, medico legale. Tuttavia, l’autrice sottolinea come tra sé e il personaggio vi siano più differenze che somiglianze: «Forse avrei voluto essere come lei, ma il fatto che Teodolinda sia un medico legale è soprattutto funzionale alle indagini. Della mia professione porto nella scrittura una mentalità scientifica, ma sono le mie passioni, in particolare quella per la letteratura gialla, a influenzare maggiormente le storie».

Nei suoi libri grande spazio è riservato anche ai luoghi e ai personaggi, caratterizzati spesso da personalità originali e riconoscibili. L’autrice preferisce però far emergere queste caratteristiche attraverso le azioni e lo sviluppo delle indagini, evitando lunghe descrizioni.

Un elemento distintivo delle opere di Borghi è inoltre il forte legame con il territorio. I suoi romanzi raccontano paesi e paesaggi del Varesotto, suscitando spesso l’interesse di chi vive proprio nei luoghi citati nelle storie. «Nel caso de L’uomo che guarda il lago – ricorda – ho ricevuto molto entusiasmo dagli abitanti di Cazzago Brabbia, che hanno apprezzato l’omaggio al rapporto del paese con il lago e con la tradizione dei pescatori. In un’altra occasione ho scelto Besozzo, ma con uno pseudonimo di fantasia: è nato un gioco curioso di lettori che riconoscevano i luoghi descritti».

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.