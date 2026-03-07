Il mondo dell’arrampicata a San Fermo: apre il Salewa Cube Varese

L’ultima traccia, quella rossa sulla parete esterna dedicata allo speed – arrampicata veloce – è stata montata solo nel pomeriggio di venerdì, a meno di 24 ore dall’inaugurazione del Salewa Cube Varese.

L’evento è per oggi, sabato 7 marzo dalle ore 11 alla presenza di sportivi e autorità con ospite d’onore il climber Marco Zanone a battezzare la struttura.

A seguire un intero pomeriggio di open day: dalle 14.30 alle 18.30, ad accesso libero. Adulti e bambini, appassionati e curiosi, potranno provare con gli istruttori e in tutta sicurezza una delle 132 linee di salita disponibili della nuova palestra per l’arrampicata sportiva di via Pergine, a San Fermo che ospiterà già ad aprile due manifestazioni di livello: Coppa Italia e Regionali Lead.

IL POLO SPORTIVO DI SAN FERMO

Delle tre strutture finanziate con fondi del PNRR per il più ampio progetto di rigenerazione urbana del quartiere di San Fermo, l’impianto sportivo è il primo ad essere ultimato, proprio accanto al cantiere del nuovo Polo scolastico Don Rimoldi e a pochi metri dal Polo educativo 0-6 in via di realizzazione in via Monfalcone, negli spazi che erano della scuola dell’infanzia Don Papetti.

Se queste ultime sono opere prettamente pubbliche, diverso è il discorso per il Salewa Cube Varese, realizzato con un project financing misto pubblico e privato finanziato in parte – con 2,5 milioni di euro – del PNRR su Missione 5 Componente C2 Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” e in parte da Oberalp Spa -Salewa, da cui prende il nome.

Diversamente dai due Salewa Cube di Bolzano, quello di Varese è il primo ad essere gestito in franchising, affidato al Varese climbing di cui è amministratore Matteo Brera: «Il nostro obiettivo è avvicinare più persone possibili a questo sport – afferma – I margini sono ampi, attorno al progetto c’è tanto entusiasmo, è contagioso e siamo felici che la Federazione arrampicata sportiva italiana ci abbia dato fiducia, affidandoci due grandi eventi prima ancora dell’inaugurazione».

TUTTO PER L’ARRAMPICATA

Alto 15 metri per oltre mille metri quadri di palestra, l’impianto è attrezzato per tutte e tre le specialità dell’arrampicata sportiva – Speed in esterna, Boulder e Lead – con 132 linee dalla 3A alla 8A e può ospitare fino a 150 atleti contemporaneamente.

Sarà aperto da mattina a sera, sette giorni su sette. La struttura è dotata di un bar, di un piccolo negozio di attrezzatura sportiva, ampi spogliatoi e di una zona attrezzi che sarà allestita nelle prossime settimane accanto all’impianto per l’arrampicata boulder – senza corde di sicurezza – che con i suoi 4 metri d’altezza troneggia al centro dell’immenso salone, come un grande vascello incastrato in una pedana soffice, studiata per attutire eventuali cadute.

«La sicurezza è una parte fondamentale in ciascuno dei nostri corsi, aperti a tutti, dai tre anni in su, per bambini e adulti», assicura Amos Innocente, giovanissimo capo istruttore già con un importante bagaglio di esperienza sulle spalle. Anche lui ha contribuito a tracciare nelle ultime settimane le 132 linee del Salewa Cube Varese, assieme a una vera e propria squadra di tracciatori guidati da Daniele Brignani, persona nota nell’ambiente dell’arrampicata varesina anche per la palestra dedicata a questo sport che gestisce a Uboldo.

AREA PARKOUR E CAMPO DA CALCETTO

Nato sullo spazio occupato fino a un anno e mezzo fa da due campi da calcio di proprietà comunale, il Salewa Cube Varese dispone anche di 5 campi da Padel coperti affidati, come il bar, a un gestore esterno.

In cambio il nuovo polo sportivo garantisce ai residenti del quartiere prezzi calmierati per le attività sportive, oltre a due spazi sportivi pubblici, sempre liberamente accessibili – dalle ore 7 alle 23, come l’area giochi del parco pubblico adiacente, in via di riqualificazione. Si tratta di un campo di calcio a 5 in sintetico e di un’area per il parkour che sarà utilizzata anche da una società sportiva varesina dedicata.

L’area parkour si trova accanto al tendone del Padel, verso i nuovi parcheggi sulla via Landro, collegati alla struttura da una passerella già pronta e da un cumulo di terra avanzato dai lavori e che Matteo Brera vorrebbe utilizzare per creare un piccolo anfiteatro all’aperto, pure ad accesso libero.