Varese News

Archivio

Il mondo delle moto dà l’addio a Diocleziano Toia “Diok”

Motociclista e rallysta, aveva corso anche tre edizioni della Dakar sudamericana e vinto un Rally dei Laghi. È stato colpito da un infarto in casa

diocleziano toia rally dei faraoni

Lutto nel mondo dei motori e tra gli appassionati di motociclismo e raid: è morto a 53 anni Diocleziano Toia, pilota “dakariano” con un passato anche da rallysta.

Toia è stato colpito da infarto nella mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, nella sua abitazione di Cardano al Campo. È stato soccorso del 118 è intervenuto sul posto, chiamato dalla moglie, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Conosciuto da tutti con il soprannome di “Diok, Toia era una figura molto nota tra gli appassionati di motori della provincia di Varese e non solo. Nel corso degli anni aveva costruito una carriera sportiva intensa tra rally e rally raid, partecipando a numerose competizioni e facendosi apprezzare per la passione e la determinazione con cui affrontava le gare.

Tra i momenti più importanti della sua carriera sportiva figurano anche le ben tre partecipazioni alla Dakar, una delle competizioni più dure e prestigiose del motorsport mondiale, esperienza che lo aveva portato a confrontarsi con i migliori piloti internazionali del rally raid.

Toia era inoltre conosciuto nel panorama dei rally locali e nazionali: negli anni ha preso parte a diverse competizioni, tra cui il Rally dei Laghi, una delle gare simbolo del territorio varesino, dove tornò a correre dopo uno stop per infortunio e dopo aver già conquistato una vittoria nel 2008.

Nel mondo dei motori era apprezzato non solo per i risultati sportivi, ma anche per il carattere diretto e la disponibilità con cui condivideva la propria esperienza con altri appassionati. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare nelle prime ore della giornata suscitando cordoglio tra amici, piloti e appassionati. Toia lascia la moglie e la famiglia, ai quali si stringono in queste ore numerosi messaggi di vicinanza.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.