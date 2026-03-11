Il mondo delle moto dà l’addio a Diocleziano Toia “Diok”

Lutto nel mondo dei motori e tra gli appassionati di motociclismo e raid: è morto a 53 anni Diocleziano Toia, pilota “dakariano” con un passato anche da rallysta.

Toia è stato colpito da infarto nella mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, nella sua abitazione di Cardano al Campo. È stato soccorso del 118 è intervenuto sul posto, chiamato dalla moglie, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Conosciuto da tutti con il soprannome di “Diok”, Toia era una figura molto nota tra gli appassionati di motori della provincia di Varese e non solo. Nel corso degli anni aveva costruito una carriera sportiva intensa tra rally e rally raid, partecipando a numerose competizioni e facendosi apprezzare per la passione e la determinazione con cui affrontava le gare.

Tra i momenti più importanti della sua carriera sportiva figurano anche le ben tre partecipazioni alla Dakar, una delle competizioni più dure e prestigiose del motorsport mondiale, esperienza che lo aveva portato a confrontarsi con i migliori piloti internazionali del rally raid.

Toia era inoltre conosciuto nel panorama dei rally locali e nazionali: negli anni ha preso parte a diverse competizioni, tra cui il Rally dei Laghi, una delle gare simbolo del territorio varesino, dove tornò a correre dopo uno stop per infortunio e dopo aver già conquistato una vittoria nel 2008.

Nel mondo dei motori era apprezzato non solo per i risultati sportivi, ma anche per il carattere diretto e la disponibilità con cui condivideva la propria esperienza con altri appassionati. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare nelle prime ore della giornata suscitando cordoglio tra amici, piloti e appassionati. Toia lascia la moglie e la famiglia, ai quali si stringono in queste ore numerosi messaggi di vicinanza.