Il mondo dell’hockey piange Emma Radaelli: il ricordo della giovane campionessa

Un vuoto improvviso e doloroso colpisce il cuore dell’hockey italiano. Si è spenta Emma Radaelli, giovane atleta che con la sua grinta e la sua passione aveva saputo farsi apprezzare su tutte le piste della regione, lasciando un segno profondo tra Milano e Varese.

Emma era un volto noto e stimato del panorama sportivo: aveva militato nelle fila dell’HC Milano e delle Milano Devils, ma il suo talento era passato anche per i palazzetti del varesotto, dove aveva stretto legami forti con compagni e dirigenti.

Il saluto dell’HC Varese 1977

Particolarmente toccante il messaggio della Società HC Varese 1977, che ha voluto salutare Emma nel suo «ultimo viaggio verso il cielo». In una nota colma di commozione, la società ha ricordato le sue doti umane e sportive: «Non ci sono parole davanti a tragedie simili, ti ricorderemo abile e determinata sul ghiaccio che tanto amavi».

Un pensiero speciale è stato rivolto alla famiglia, definendo la mamma «persona splendida e sempre presente», chiudendo con una dedica che ha stretto il cuore di molti tifosi e appassionati: «Spero che lassù ti venga dato ciò che quaggiù ti è stato tolto. Ciao Emma».

Il cordoglio della Federazione

Anche la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e Skate Italia si sono strette intorno alla famiglia Radaelli in questo momento di immenso dolore. Emma non era solo una giocatrice, ma un esempio di dedizione per tante giovani atlete.

Un minuto di silenzio su tutte le piste

Per onorare la sua memoria e rendere omaggio a una vita spezzata troppo presto, la Federazione ha disposto che in tutte le partite di ogni campionato nazionale venga osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio. Sarà un momento di riflessione comune, in cui il rumore dei pattini lascerà spazio al ricordo di una ragazza che ha lottato su ogni disco con il sorriso.