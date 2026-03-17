Il monologo di Nina porta l’Olga Fiorini di Busto sul podio nazionale di filosofia

Busto Arsizio si ritaglia uno spazio di rilievo nel panorama culturale studentesco nazionale grazie alla riflessione filosofica di Nina Besana. La studentessa, che frequenta il quarto anno al Liceo Artistico Design della Moda “Olga Fiorini”, ha conquistato il terzo posto nella categoria Juniores del concorso Romanae Disputationes. La proclamazione è avvenuta nella cornice del Teatro Duse di Bologna, dove sono stati svelati i migliori lavori di un’edizione che ha visto la partecipazione di oltre 5mila iscritti provenienti da ogni regione d’Italia.

Il cuore della competizione di quest’anno era focalizzato sul tema Ed io che sono? – Individuo, persona, soggetto. Nina Besana ha risposto alla sfida con un video-monologo intitolato Io e i miei sosia, un’opera capace di unire la preparazione artistica a un’analisi culturale profonda. La giuria ha premiato la ricchezza dei riferimenti e la lucidità del lavoro, che ha preso le mosse dalle pagine di Dostoevskij. La studentessa ha offerto una riflessione coinvolgente sulla molteplicità dell’io, partendo proprio da Il Sosia, uno dei primi romanzi scritti dell’autore russo.

Il riconoscimento ottenuto a Bologna rappresenta il punto d’arrivo di un progetto extracurricolare seguito dalla docente di filosofia Eleonora Prevedello. Sotto la sua guida, diversi ragazzi hanno approfondito i temi proposti dagli organizzatori dell’associazione Amore per il Sapere, che punta a valorizzare la capacità di analisi e il pensiero critico dei giovani. Il risultato ha suscitato il plauso del preside Luigi Iannotta e dei direttori di ACOF, Mauro e Cinzia Ghisellini, fieri della propensione degli studenti a mettersi in gioco in iniziative facoltative di alta qualità.

Oltre alla “medaglia di bronzo”, il lavoro di Besana ha ottenuto un ulteriore sigillo istituzionale: la menzione nell’Albo annuale delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.