Il “Nastro Verde” si riunisce a Olgiate Olona: Gianni Degaudenz eletto Presidente Nazionale

Dalla sezione locale al vertice nazionale. L’Associazione “Nastro Verde” — che riunisce i decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana (riconoscimento per i cinquant’anni di carriera militare meritevole) — ha scelto il territorio varesino per il suo appuntamento più importante. Domenica 29 marzo, presso il ristorante “Rosso Food and More” di Olgiate Olona, si è tenuta l’Assemblea Annuale della Sezione Regionale, un momento che ha segnato un punto di svolta per l’associazione.

Bilanci e impegni: 7.000 euro per il Sacrario di Legnano

Il Presidente di sezione, il Gen. B. Gianni Degaudenz, coadiuvato dal segretario S.Ten. Claudio Adami, ha tracciato il bilancio di un anno intenso. Con oltre 190 soci, l’associazione è attiva su più fronti:

Scuole: conferenze negli istituti di primo e secondo grado della provincia di Milano per diffondere la cultura della legalità e della storia militare.

Memoria: ottenuto un finanziamento di 7.000 euro per la manutenzione ordinaria del Sacrario Militare 1915-1918 di Legnano.

Spiritualità: organizzazione del Precetto Pasquale Interforze, svoltosi lo scorso 26 marzo presso il Monastero delle Carmelitane di Legnano e in altre province lombarde.

Il rinnovo delle cariche: Degaudenz al vertice nazionale

L’assemblea elettiva per il quadriennio 2026/2030 ha confermato la fiducia alla squadra uscente della Sezione Lombardia, ma con un importante scatto di responsabilità: il Gen. B. Gianni Degaudenz è stato eletto Presidente Nazionale dell’Associazione, mantenendo contestualmente la guida della sezione regionale.

Numerose le nomine che premiano la “squadra” lombarda anche a livello centrale:

Gen. B. GianRaffaele Guarinello: Vicepresidente Nazionale.

Ten. Col. Fernando Sollazzo: Consigliere Nazionale.

Gen. D. Paolo Aielli: Presidente del Consiglio Nazionale dei Revisori dei conti.

Festa di Primavera e tradizione

Oltre agli adempimenti formali, la giornata si è conclusa con la “Festa di Primavera”, un momento di convivialità arricchito dalla consegna delle medaglie di bronzo e degli attestati di fedeltà ai soci di lungo corso, oltre al benvenuto ai nuovi iscritti.

Tra gli ospiti, anche l’ex Questore di Bergamo Girolamo Fabiano. Una nota di colore ha caratterizzato il pranzo: la presenza di tre giovanissime nipoti e figlie dei soci (la più piccola di soli 8 mesi), a testimoniare un legame tra generazioni che l’associazione si impegna a mantenere vivo. L’evento si è chiuso con il tradizionale taglio della torta e un omaggio floreale a tutte le signore presenti.