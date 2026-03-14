Il nobile animale tra segno e memoria: al Museo Bodini arriva la mostra “Il Cavallo”

Simbolo di forza, energia e libertà, ma anche testimone silenzioso di una ricerca artistica che attraversa i secoli. Il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio dedica la sua nuova esposizione a uno dei soggetti più iconici della storia dell’arte: “IL CAVALLO. Opere su carta nella collezione del Museo Civico Floriano Bodini”.

Il cavallo nella grafica di Bodini

La mostra, curata da Lara Treppiede in collaborazione con l’Archivio Floriano Bodini di Milano, accende i riflettori sulla produzione grafica dell’artista varesino (disegni, acqueforti e litografie). Sebbene Bodini sia universalmente noto per la sua maestria scultorea e le grandi opere monumentali, la carta è sempre rimasta per lui un luogo di indagine profonda.

Il legame con il cavallo non è solo accademico o artistico, ma affonda le radici nella vita privata: l’interesse nacque infatti osservando la passione della figlia primogenita, Paola, per l’equitazione. Da qui, l’animale è diventato protagonista di studi anatomici, figure singole o bozzetti per progetti monumentali.

Un dialogo tra Grandi Maestri

L’esposizione non si limita a Bodini, ma attinge al ricco patrimonio del Museo per proporre un confronto con altri giganti del panorama contemporaneo, legati al Maestro da amicizia e stima reciproca. All’interno del percorso espositivo sarà possibile ammirare un’opera a tema equestre per ciascuno dei seguenti artisti:

Marino Marini: colui che del binomio “cavallo e cavaliere” ha fatto il suo sigillo stilistico.

Realismo Esistenziale: i compagni di viaggio Gianfranco Ferroni e Giuseppe Guerreschi.

Gli amici di una vita: il segno di Augusto Perez, l’omaggio all’Arco della Pace di Piero Leddi e le opere di Battista Antonioli, Carlo Guarienti e Giancarlo Vitali.

Info e orari

L’inaugurazione, a ingresso libero, si terrà sabato 21 marzo alle ore 16:30. La mostra resterà aperta fino al 12 aprile 2026.

Orari: sabato e domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00. Dal lunedì al venerdì su appuntamento (+39 3397596939).

Pasqua: apertura straordinaria il 5 aprile dalle 15.00 alle 18.00.

Sede: Museo Civico Floriano Bodini, Via Marsala 11, Gemonio (VA).

Ingresso: 3/5 euro.