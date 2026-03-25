Il nuoto di Saronno vola a Riccione: otto atleti della Rari Nantes pronti per la sfida nazionale
Dal record di qualificati guidati da Leonardo Sanesi al successo organizzativo del Trofeo Saronno Famosi con oltre duecento atleti ospiti provenienti da tutta la Lombardia
La Rari Nantes Saronno si prepara a vivere una stagione da protagonista, confermando la solidità del proprio settore giovanile. La società saronnese ha infatti staccato un numero record di pass per i Criteria Giovanili di Riccione 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama natatorio nazionale. Un risultato che premia il lavoro svolto in vasca e che vedrà un nutrito gruppo di atleti sfidare i migliori talenti d’Italia.
Verso i Criteria di Riccione
A guidare la spedizione sarà il direttore tecnico Leonardo Sanesi, che non nasconde la soddisfazione per il percorso compiuto dai suoi ragazzi. «Questo ennesimo record di qualificati – l’analisi del direttore tecnico – rappresenta per noi un traguardo significativo. È il frutto dell’impegno quotidiano degli atleti, della dedizione dello staff tecnico e del supporto costante della società».
Il programma gare vedrà impegnata la squadra femminile da giovedì a domenica con Eleni Moia, Vittoria Niggi, Giorgia Bertasi, Rebecca Borroni e Dora Tramonti. La sezione maschile scenderà invece in acqua da lunedì a giovedì con Tommaso Porcu, Fabrizio Fuscaldo e Riccardo Scarantino, impegnati in diverse specialità tra rana, dorso, misti e stile libero.
Il successo del Trofeo “Saronno Famosi”
Parallelamente ai successi agonistici, la Rari Nantes ha brillato anche nell’organizzazione della 19^ edizione del Trofeo “Saronno Famosi”, svoltasi domenica 22 marzo all’interno del Meeting dell’Amicizia. La manifestazione, realizzata in collaborazione con Saronno Servizi SSD, ha ospitato 220 atleti provenienti da sei diverse società lombarde (Arese, Caronno, Castano Primo, Gudo, Meda e Mozzate).
Per i padroni di casa è stato un vero e proprio bottino di medaglie: 23 podi individuali e otto nelle staffette per il settore Propaganda. «Siamo contenti – spiegano dallo staff tecnico guidato da Elena Tescola – perché questo appuntamento evidenzia il raggiungimento dei primi obiettivi tecnici e di autonomia per i più piccoli, mentre per i grandi la presenza costante agli allenamenti ha creato un’ottima armonia di squadra».
I prossimi appuntamenti
Il calendario della Rari Nantes Saronno resta fittissimo. Il gruppo Propaganda tornerà in vasca domenica 3 maggio a Mozzate per una nuova tappa stagionale. Grande attesa invece per il 25 aprile, quando la piscina di casa di Saronno ospiterà l’ormai storico “Trofeo Città di Saronno”, appuntamento clou dedicato al settore agonistico che chiuderà il ciclo delle manifestazioni organizzate dalla società per questa stagione.
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