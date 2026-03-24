Il parco giochi di Morazzone intitolato a Norma Cossetto: “Esistevano alternative più coerenti”

La decisione della Giunta comunale di Morazzone di intitolare il parco giochi di via Gornate alla memoria di Norma Cossetto ha innescato una ferma presa di posizione da parte del gruppo di minoranza Progetto Futuro per Morazzone.

Attraverso una lettera aperta indirizzata al sindaco il 9 marzo, i consiglieri di opposizione hanno espresso delle perplessità sul metodo e sul merito di una scelta assunta lo scorso 26 gennaio, vigilia della Giornata della Memoria (da non confondere con quella del ricordo, ndr.).

Pur riconoscendo che la figura di Norma Cossetto, la giovane istriana uccisa nel 1943, meriti rispetto in quanto vittima di un crimine brutale, il gruppo sottolinea la necessità di non isolare i singoli episodi dal contesto storico complessivo. Secondo l’opposizione, la vicenda delle foibe si inserisce in un quadro segnato per decenni dalle politiche di repressione e italianizzazione forzata attuate dal regime fascista nei territori della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia.

Riportiamo integralmente la lettera inviata al sindaco

Egregio Sig. Sindaco,

venuti a conoscenza dell’intenzione della Giunta da Lei guidata di intitolare il parco giochi comunale di Via Gornate alla memoria di Norma Cossetto, desideriamo sottoporle alcune nostre riflessioni.

Norma Cossetto fu una giovane donna di 23 anni, uccisa nell’autunno del 1943 in un contesto

di violenza brutale che colpì anche civili innocenti. La sua morte fu un crimine e come tale

merita rispetto e memoria. Ricordare le foibe significa riconoscere una pagina dolorosa della

nostra storia nazionale.

Tuttavia quella pagina non è stata scritta nel vuoto.

Il territorio della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia fu segnato per decenni da tensioni nazionali e, dopo il 1918, da politiche di repressione e italianizzazione forzata attuate dallo Stato italiano sotto il regime fascista. La chiusura delle scuole slave, il divieto dell’uso pubblico delle lingue slovena e croata, l’italianizzazione dei cognomi, le persecuzioni politiche e, durante la guerra, l’occupazione militare della Jugoslavia con rastrellamenti e deportazioni alimentarono un clima di radicalizzazione e di odio.

Comprendere questo contesto non significa giustificare le violenze del 1943 e del 1945. Significa assumere consapevolezza che la storia è fatta di azioni e conseguenze, e che le spirali di violenza non nascono mai dal nulla. La vendetta infatti non è mai la risposta, qualunque sia l’offesa, ma non si può nemmeno ignorare la realtà o dimenticare le vittime innocenti, comprese quelle italiane.

In questo contesto, ricordare Norma Cossetto deve portare a riflettere sulla complessità della storia: vi furono violenze perpetrate dai fascisti italiani contro civili e minoranze nel confine orientale, e, subito dopo, vendette e uccisioni altrettanto atroci da parte dei partigiani jugoslavi di Tito.

Tuttavia, in quello stesso territorio, la brutalità colpì in momenti diversi persone diverse: basti pensare alla Risiera di San Sabba a Trieste, luogo di detenzione, tortura e uccisione di civili e oppositori politici per mano nazista e fascista. Quel confine fu attraversato da una violenza plurale, che non può essere letta isolando un solo episodio.

Ricordare una vittima come Norma Cossetto non deve significare costruire una memoria selettiva né proporre equivalenze improprie. Deve significare assumersi la responsabilità di una memoria completa, capace di riconoscere le responsabilità storiche del regime fascista che trascinò l’Italia nella repressione e nella guerra, e insieme di condannare senza ambiguità le violenze e le uccisioni di civili innocenti compiute nel dopoguerra in quella zona geografica.

È necessario evitare che la memoria si riduca a una lettura schematica, in cui le violenze del regime fascista vengano dimenticate alla luce delle sofferenze delle vittime italiane innocenti, come se la storia fosse sempre un semplice confronto tra oppressori e oppressi. La memoria deve servire a comprendere responsabilità storiche e contesti, senza confondere cause e conseguenze, e senza semplificare o strumentalizzare gli eventi. Se si decide di intitolare uno spazio pubblico a Norma Cossetto, riteniamo che ciò debba essere accompagnato da un chiaro richiamo al contesto storico complessivo, ad esempio attraverso una targa esplicativa che ricordi tutte le vittime civili di quella stagione di violenza nel confine orientale, ma anche il contesto di radicalizzazione e odio che lo precedette ad opera del regime fascista.

Allo stesso tempo, crediamo sia legittimo interrogarsi sui criteri che guidano le intitolazioni

pubbliche. Uno spazio locale dedicato ai bambini, luogo di gioco e di incontro per le famiglie, può essere associato a molte memorie possibili, tragiche o meno, e anche a figure legate al territorio, a storie che appartengono direttamente alla comunità, a vicende capaci di unire piuttosto chedividere.

Esistevano alternative territorialmente più coerenti e capaci di parlare alla storia locale, come l’intitolazione al piccolo Carmelo Ferrera, bambino di Morazzone che a cinque anni fu vittima di un brutale delitto l’8 aprile 1970, così come vi era la possibilità di valorizzare esperienze associative come quella del gruppo Co’ da Feura, nome che identificava anche una delle zone del paese, gruppo che in quel luogo ha costruito negli anni momenti di incontro, solidarietà e partecipazione.

Non si tratta di stabilire graduatorie tra dolori né di contrapporre memorie. Si tratta piuttosto

di scegliere quale messaggio si intenda affidare a uno spazio pubblico: se quello di una memoria storica, pur legittima ma distante dal vissuto locale, oppure quello di una memoria radicata nella comunità, capace di rafforzarne il senso di appartenenza.

La memoria pubblica dovrebbe dunque essere non uno strumento di contrapposizione, ma un’occasione di consapevolezza storica e di coesione civile. Perché certe tragedie non si ripetano mai più, è fondamentale ricordare che ogni forma di violenza, anche verbale, può generare ulteriore violenza. Questo messaggio resta valido anche oggi, in un contesto di tensioni geopolitiche legate a nazionalismi, nuovi colonialismi ed estremismi rampanti.

Tuttavia, al di là delle deliberazioni formali, saranno le persone, con il loro uso quotidiano dei luoghi, a determinare quale nome resterà davvero nell’uso e nella memoria collettiva. In quel parco, per generazioni, si sono incontrate famiglie e bambini, bambini che oggi sono nonni, nonne, padri e madri, e quei legami continueranno a vivere. È questo spirito comunitario che ne definirà l’identità, al di là delle targhe ufficiali.

E dunque: viva il parco giochi “Co’ da Feura”

Firmato il Gruppo di minoranza Progetto Futuro per Morazzone