Il PD di Laveno Mombello: “Stiamo lavorando ad una proposta politica alternativa”
La risposta del Partito Democratico, firmata dal segretario Dario Pessina, chiarisce che la linea politica del circolo PD è ben distinta da quella suggerita nella lettera inviata da alcuni cittadini nei giorni scorsi
Il Partito Democratico di Laveno Mombello ha risposto con una nota alla lettera inviata da un gruppo di cittadini attivi, che sollecitavano un dialogo tra il gruppo Civitas e il centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative.
Il documento, dal titolo “Mettiamo assieme idee e persone per Laveno Mombello?”, proponeva una collaborazione tra le due forze politiche, sulla base di un’affinità nelle visioni politiche e nell’intento di creare una nuova lista unitaria per il governo del Comune.
La risposta del Partito Democratico, firmata dal segretario Dario Pessina, chiarisce tuttavia che la linea politica del circolo PD è ben distinta da quella suggerita nella lettera.
Il PD di Laveno Mombello sta infatti lavorando alla costruzione di una proposta politica ampia, alternativa sia al centrodestra che al gruppo Civitas, attualmente al governo del Comune. Pessina ha ribadito che il Partito Democratico spiega:
“Con riferimento a comunicati recentemente pubblicati riguardanti ipotesi di accordi elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative a Laveno Mombello auspicati da un gruppo di cittadini, il circolo del Partito Democratico di Laveno Mombello ribadisce che il lavoro politico che sta portando avanti è la costruzione di una proposta politica ampia, alternativa sia al centrodestra che a Civitas, attualmente al governo del Comune. Altre ipotesi non sono all’attenzione né fra gli obiettivi del P.D. lavenese”.
