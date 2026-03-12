Il pianista Andrea Bacchetti a Varese con l’Orchestra Filarmonica Europea

Varese si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di alto profilo che vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica Europea insieme al celebre pianista Andrea Bacchetti. Domenica 15 marzo 2026, alle ore 17:00, l’Auditorium “Conti” del Civico Liceo Malipiero ospiterà un concerto che unisce il grande repertorio classico a una profonda ricerca filologica curata dal Maestro Marcello Pennuto.

Al centro della serata ci sarà l’esecuzione del Concerto per pianoforte in Re maggiore di Haydn, un caposaldo del repertorio dell’orchestra che in questa occasione verrà ulteriormente approfondito grazie alla collaborazione con Bacchetti. Il programma prevede inoltre un’importante tappa del progetto dedicato a Mozart: verrà eseguita la Sinfonia K 135 e, per la prima volta, la Sinfonia K 18. Quest’ultima, originariamente attribuita a Carl Friederich Abel, fu trascritta e quasi certamente modificata da un Mozart giovanissimo, portando a 59 il numero di sinfonie mozartiane già eseguite dalla compagine varesina.

Andrea Bacchetti, che ha debuttato a soli 11 anni con i Solisti Veneti, porta a Varese un’esperienza maturata sui palchi più prestigiosi del mondo, da Lucerna a Tokyo. La sua presenza arricchisce il lungo elenco di solisti di rilievo che hanno collaborato con l’Orchestra Filarmonica Europea, realtà che da 35 anni anima la vita culturale del territorio.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Varese. Il costo del biglietto è di 10 euro (posto unico), con una riduzione a 6 euro per i giovani fino a 25 anni. I titoli d’ingresso sono acquistabili online sulla piattaforma ooohevents o direttamente presso il botteghino dell’auditorium il giorno del concerto, a partire dalle ore 15:00.

