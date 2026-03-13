Il pianista Ramin Bahrami chiude a Busto Arsizio BAClassica con “Bach Phantasticus”

Il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà il concerto finale del festival BAClassica 2026 – Dialoghi musicali. L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle 21 e vedrà protagonista il celebre pianista Ramin Bahrami, interprete tra i più apprezzati al mondo della musica di Johann Sebastian Bach.

Il concerto, intitolato “Bach Phantasticus”, sarà dedicato all’esecuzione delle Sette Toccate per tastiera BWV 910-916, opere composte da Bach negli anni della sua formazione e ispirate allo Stylus phantasticus, stile musicale caratterizzato da grande libertà espressiva e da una forte componente improvvisativa.

Un dialogo musicale con Bach

Le toccate proposte nel concerto affondano le radici nella tradizione musicale europea tra Seicento e Settecento. Questo stile, sviluppato anche grazie all’influenza del compositore Dieterich Buxtehude, si ispira a forme musicali precedenti come le toccate e le fantasie italiane del XVI secolo, firmate da autori come Claudio Merulo, Girolamo Frescobaldi e Johann Jacob Froberger.

Le composizioni sono caratterizzate da una struttura libera, che consente ampi margini interpretativi e mette in luce il virtuosismo e la creatività dell’esecutore. Un terreno ideale per Bahrami, che da anni dedica gran parte della sua attività artistica alla musica di Bach.

Introduzione e diretta streaming

La serata sarà preceduta da una breve introduzione e guida all’ascolto a cura del giornalista e critico musicale Alberto Spano, pensata per accompagnare il pubblico nella comprensione del programma musicale.

Il concerto sarà inoltre trasmesso in diretta streaming alla Porta di Milano dell’aeroporto di Malpensa, grazie al contributo di SEA Aeroporti Milano e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

Un interprete di riferimento per Bach

Ramin Bahrami è considerato uno dei più importanti interpreti contemporanei della musica di Bach al pianoforte. Nel corso della sua carriera ha ottenuto ampi riconoscimenti dalla critica internazionale e ha inciso numerosi dischi di grande successo. Le sue registrazioni sono state trasmesse dalle principali emittenti internazionali e spesso figurano nelle classifiche dei dischi più venduti.