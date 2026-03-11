Il Prefetto Pasquariello ospite del Lions Varese Host: focus sul disagio giovanile e sull’uso consapevole della tecnologia

Una serata di confronto sui temi che riguardano il futuro delle nuove generazioni. Lunedì 9 marzo il Lions Club Varese Host ha ospitato come relatore il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, accompagnato dalla viceprefetto Geltrude Corsaro.

Nel corso dell’incontro il Prefetto è stato presentato ai soci del club, creando fin da subito un clima di familiarità che ha caratterizzato l’intera serata. Pasquariello è noto per il suo impegno a favore dei giovani e per l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione, qualità che gli sono valse anche il riconoscimento della Melvin Jones Fellowship.

Durante il suo intervento il Prefetto ha illustrato le numerose iniziative e i protocolli promossi in collaborazione con enti, università, scuole e associazioni del territorio. Tra questi anche un recente documento dedicato all’educazione digitale, con l’obiettivo di aiutare famiglie e studenti a un uso corretto degli strumenti informatici e degli smartphone.

Ampio spazio è stato dedicato al tema del disagio giovanile. In Italia, ha ricordato il Prefetto, circa 700mila giovani under 25 soffrono di ansia e depressione, con un’incidenza particolarmente alta tra le ragazze. La pandemia ha aggravato i disturbi legati alla salute mentale, mentre tra gli adolescenti resta diffuso anche l’abuso di alcol.

Preoccupano inoltre i dati relativi ai suicidi tra i giovani: nella fascia tra i 15 e i 34 anni rappresentano una delle principali cause di morte, mentre tra i 10 e i 19 anni sono la seconda causa dopo gli incidenti stradali. In aumento anche i casi di autolesionismo, fenomeno che negli ultimi anni ha iniziato a coinvolgere persino la scuola primaria.

Il Prefetto ha tuttavia sottolineato come nella provincia di Varese gli indicatori risultino inferiori rispetto alla media nazionale, evidenziando comunque l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio per poter intervenire.

La serata si è conclusa con il ringraziamento del presidente del club, Enzo Grieco, che ha consegnato al Prefetto una targa ricordo, mentre alla viceprefetto è stato donato un mazzo di fiori.