Il progetto che racconta i beni Unseco alle scuole protagonista a Didacta Italia
All'evento sulla formazione e l’innovazione nella scuola tra i più importanti del Paese c'è anche Artech for Unesco, l'iniziativa che - nella sua prima fase sperimentale - avvicina gli studenti al Sacro Monte di Varese e al Monte San Giorgio
Tra i banchi di Didacta Italia, l’esposizioni in corso a Firenze dedicata alla formazione e all’innovazione nella scuola tra le più importanti d’Italia, c’è anche uno spazio dedicato ad Artech for Unesco: il progetto che avvicina studenti e insegnanti alle meraviglie dei beni patrimonio dell’umanità situati in Lombardia.
Ideato da MC Communication & Video Production e Archeologistics col supporto di VareseWeb (società editrice di VareseNews), l’iniziativa nella sua prima fase di sviluppo si è concentrata sul Sacro Monte di Varese e il Monte San Giorgio (insieme al Museo dei Fossili di Besano).
Una piattaforma per conoscere le bellezze del territorio
Artech for Unesco offre alle scuole una piattaforma digitale ricca di materiali didattici dedicati ai beni Unseco del territorio, che gli insegnanti possono utilizzare liberamente per integrare le proprie lezioni: schede, attività da svolgere in classe e prove di valutazione delle conoscenze. L’obiettivo è offrire ai docenti uno strumento utile per integrare l’attività didattica, ma anche avvicinare gli studenti ai luoghi più affascinanti della Lombardia.
