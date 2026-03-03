Il progetto Iris di Anpas, Gabriella e Raffaella raccontano come i volontari possono aiutare le donne



Il Progetto Iris è stato il tema centrale dell’ultima puntata della rubrica Soci All Time di Radio Materia, condotta da Orlando Mastrillo. In questa puntata, le ospiti Gabriella Bottani e Raffaella Marzocca hanno presentato l’importante lavoro delle associazioni locali SOS del Seprio e Croce Azzurra Buscate, due realtà consolidate nel soccorso e nel trasporto sanitario, e hanno approfondito il ruolo fondamentale del Progetto Iris, promosso da ANPAS, per supportare le donne vittime di violenza.

Un Sostegno Logistico per le Donne Maltrattate

Il Progetto Iris nasce con l’obiettivo di offrire supporto logistico gratuito ai centri antiviolenza lombardi e alle case rifugio. Sebbene queste strutture abbiano personale specializzato in ambito legale e psicologico, spesso mancano di un supporto operativo quotidiano. Il progetto colma questa lacuna offrendo servizi concreti: i volontari del progetto accompagnano le donne verso tribunali, visite sanitarie, percorsi di formazione professionale e, in situazioni di emergenza, verso luoghi sicuri. Il supporto logistico è particolarmente importante per le donne che spesso si trovano in condizioni di fragilità, con difficoltà di spostamento e accesso ai servizi.

Come partecipare a Soci All Time

Se sei un volontario e vuoi partecipare con la tua associazione compila questo modulo

Oltre ai trasporti, il progetto si occupa anche di supportare la quotidianità delle donne assistite. Ad esempio, vengono organizzati spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, specialmente quando le zone di residenza non sono ben collegate dai mezzi pubblici. Inoltre, in alcuni casi, come a Busto Arsizio, viene offerto anche un servizio di babysitting per permettere alle madri di partecipare a corsi di formazione senza preoccuparsi dei propri bambini.

Una Formazione Specifica per i Volontari

Un aspetto distintivo del Progetto Iris è la formazione specifica dei suoi volontari. Questo percorso formativo, come è stato sottolineato durante la puntata di Soci All Time, ha come obiettivo quello di abbattere gli stereotipi di genere e sensibilizzare i volontari sull’importanza di un linguaggio rispettoso e appropriato. I volontari vengono preparati a relazionarsi con le donne che hanno subito violenza, utilizzando un approccio delicato e consapevole, differente da quello impiegato per altre forme di fragilità sociale.

Durante la formazione, i volontari imparano a riconoscere e a smantellare gli stereotipi legati al linguaggio comune, come ad esempio frasi come “dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”, che possono perpetuare un’immagine distorta del ruolo delle donne. Inoltre, vengono forniti strumenti psicologici per gestire le interazioni con le donne ospiti dei centri antiviolenza in modo adeguato, rispettoso e supportivo.

L’Allargamento del Progetto in Lombardia

Il Progetto Iris ha avuto il suo nucleo originario nella provincia di Varese, ma si sta rapidamente espandendo in altre zone della Lombardia. Attualmente, il progetto coinvolge diverse province, tra cui Brescia, Milano, Monza e Mantova, con l’obiettivo di diventare operativo su scala regionale. Le associazioni ANPAS coinvolte nella provincia di Varese sono otto: SOS Valceresio, SOS Trevalli (Cunardo), SOS dei Laghi (Travedona), SOS Valbossa (Azzate), CVA (Angera), SOS Malnate, SOS Uboldo e SOS del Seprio (Carnago). Inoltre, a Busto Arsizio, è attiva una collaborazione con il centro “Eva”.

L’obiettivo dei promotori del progetto è quello di rendere il servizio operativo in tutte le province lombarde entro la fine dell’anno, con l’intento di gestire circa 100 servizi al mese su scala regionale. Un altro punto di forza del Progetto Iris è la sua sostenibilità economica: i costi del servizio di trasporto sono rimborsabili dalla Regione Lombardia, garantendo così la gratuità del supporto sia per le donne assistite che per le strutture antiviolenza.