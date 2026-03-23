Il Quartiere 9 firma l’Accordo con il Comune di Varese. Ma c’è chi chiede di più

Sabato 28 marzo, alle 10.15, alla scuola primaria San Giovanni Bosco, il Consiglio di Quartiere 9 (Montello, Aguggiari, Sangallo) firma l’Accordo di Quartiere con il Comune di Varese, con una breve cerimonia: a siglare il documento il presidente Ettore Schioppa e un rappresentante dell’amministrazione.

Gli interventi che il Comune ha inserito nell’accordo riguardano il ripristino della segnaletica orizzontale nei quartieri Montello, Sangallo e nella zona di viale Aguggiari, il completamento del progetto Piazze Aperte con la segnaletica in via Guercino e la sistemazione del sentiero di via Palazzi, la potatura del giardino di via Cimabue e del Giardino dei Ciliegi, e la manutenzione delle panchine nel parco di via Vannucci, di fronte alla chiesa Kolbe.

Non tutte però le proposte avanzate dal CdQ sono entrate nel documento finale: e su questo punto si è fatto sentire Bruno Paolillo, consigliere di quartiere espressione della minoranza, che aveva predisposto una documentazione fotografica dettagliata su alcune criticità del comparto, consegnata sia al presidente Schioppa che all’assessore Andrea Civati.

Le segnalazioni riguardano lo stato del manto stradale in via Vannucci dopo i lavori realizzati dalla società Albini & Castelli per il nuovo insediamento immobiliare nell’area, la siepe espiantata dal parco pubblico Giardino dei Ciliegi, un tratto di marciapiede mancante in viale Aguggiari all’altezza dell’oratorio Kolbe — che costringe chi usa carrozzine a spostarsi sulla carreggiata — e rifiuti vegetali abbandonati su suolo pubblico dopo i lavori di disboscamento, con potenziali rischi di incendio. Paolillo segnala anche la pericolosità della strada di accesso al nuovo complesso immobiliare, realizzata con una doppia curva in corrispondenza di una rampa di uscita veicoli.

Il consigliere ha chiesto al presidente Schioppa una risposta circostanziata sui motivi per cui queste segnalazioni non siano confluite nell’accordo: nel mese di aprile, dopo Pasqua, è prevista una nuova assemblea del CdQ.