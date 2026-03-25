Il rapimento di Emanuele Riboli svelò a Varese la presenza della ‘ndrangheta

Emanuele Riboli era solo un diciassettenne quando, il 14 ottobre 1974, di ritorno a casa a Buguggiate, venne rapito dalla ‘ndrangheta: da quel momento, la sua esistenza e quella della sua famiglia vennero squarciate in modo indelebile. Una vicenda svelò a Varese la presenza della ‘ndrangheta.

Quella sera d’autunno la vittima, in compagnia del suo amico e compagno di banco Giulio, uscì dalla scuola serale alle 22.00 e i due presero l’autobus insieme che, nel giro di 30 minuti, li portò alla fermata di via 25 aprile, a Buguggiate. Da lì le strade dei due si separarono per sempre. Il tempo passava, e la preoccupazione dei genitori cresceva sempre più vedendo il mancato rientro del figlio al solito orario. Dopo vane ricerche, la famiglia informò rapidamente le Forze dell’Ordine, le quali iniziarono tardivamente le operazioni di ricerca, poiché non diedero troppo peso alla chiamata dei genitori. Le indagini portarono al ritrovamento della bicicletta di Emanuele a circa un chilometro dalla residenza, nascosta in un cespuglio, con la sua borsa sportiva contenente i libri scolastici legata al manubrio.

Dopo alcuni giorni di silenzio i rapitori si fecero vivi, chiedendo un riscatto da un miliardo di lire (pari a circa 8,5 milioni di euro oggi) per poi abbassare la richiesta a 800 milioni di lire, a seguito di una lettera firmata da Emanuele in cui affermava di stare bene e chiedeva alla famiglia di seguire le indicazioni dei rapitori. Avrebbero riavuto Emanuele solo a seguito del pagamento intero del riscatto.

Non esisteva allora il blocco dei beni – con cui le autorità avrebbero cercato di ostacolare il fenomeno – e nonostante l’immenso sforzo nel racimolare più denaro possibile (vendendo proprietà, ipotecando la casa e l’impresa), i genitori riuscirono a raccogliere in totale poco più di 200 milioni: vennero consegnati ai rapitori in più versamenti, ma nessuna traccia di Emanuele. Solo la parola che, a riscatto pagato, avrebbero rivisto il loro figlio. L’ultimo contatto con i sequestratori fu il 13 dicembre dello stesso anno, da lì non si fecero più sentire. La paura e l’angoscia pervasero la famiglia Riboli.

Il pentimento di Antonio Zagari svela il ruolo della ‘ndrangheta

Le circostanze reali furono svelate solo sedici anni dopo, nel 1990, quando Antonio Zagari, uno degli ideatori del rapimento, si pentì e decise di collaborare con la giustizia. Era all’epoca dei fatti un vicino di casa dei Riboli, e il fratello Enzo era compagno di gare motociclistiche di Emanuele e dipendente presso l’azienda Riboli. Antonio confessò che il rapimento venne deciso e ordinato dal padre Giacomo Zagari (referente calabrese della ‘ndrangheta con base a Malnate) e che Emanuele venne ucciso per avvelenamento e il corpo dato in pasto ai maiali.

Secondo la testimonianza dell’ex membro del clan, l’uccisione della vittima venne ordinata a seguito di un tentato inganno: i Carabinieri spinsero Luigi Riboli a mettere nella valigia solo un velo di soldi e poi carta straccia con una ricetrasmittente. Una volta consegnata la valigia, i Carabinieri avrebbero inseguito i colpevoli, trovato il covo e salvato il diciassettenne di Buguggiate. Ma è qui che, durante lo svolgimento dell’operazione, fu commesso un errore fatale: nel momento della consegna, un’automobile dei carabinieri colpì la valigia con una ruota facendola cadere in una scarpata. I rapitori, una volta raccolta, capirono il tranello e il capoclan ordinò l’avvelenamento della vittima.

Grazie alla testimonianza del collaboratore di giustizia (che voltò le spalle alla famiglia) i colpevoli vennero condannati all’ergastolo in primo grado, ma poi prosciolti per intervenuta prescrizione. Il sostituto procuratore generale Francesco Maisto, al processo che venne tenuto a Milano nell’ottobre del 1999, si scusò profondamente con famiglia Riboli. Il capoclan, Giacomo Zagari, era comunque già detenuto per altri reati.

A distanza di mezzo secolo da quel tragico evento, scrivere di Emanuele nel 2026 significa non solo tenere vivo il ricordo di un cittadino varesino a cui è stata sottratta la vita in modo criminale, ma anche mostrare quanto la criminalità organizzata sia stata un fenomeno che ha esteso il suo raggio d’azione e, di conseguenza, attaccato più vittime.

La mostra e l’incontro “I sequestri di persona in Lombardia” a Varese

Proprio per ricordare, il Comune di Varese ha messo a disposizione la Sala Veratti per ospitare una mostra fotografica curata da Massimo Meloni, che sarà aperta dal 27 al 29 marzo.

Contestualmente verrà proposto l’incontro intitolato “I sequestri di persona in Lombardia”, che si terrà sabato 28 marzo alle ore 16, con ingresso gratuito. L’evento coinvolgerà Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews, in un confronto con figure di spicco quali Emanuele Garelli (generale dei Carabinieri), Carmen Manfredda (magistrato) e Massimiliano Comparin (autore del libro Il male accanto).

Il dialogo sarà centrato sul fenomeno dei sequestri di persona che ha lasciato un segno ancora visibile nella memoria del Nord Italia, proponendo un approccio che lega insieme esperienza investigativa, giuridica e narrativa.