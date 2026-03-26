Il “rilancio” di Kastritis, le qualità di Fioretti e Pillastrini e i racconti di Bruno Bianchi in “Luci a Masnago”

Puntata fuori dal comune, quella di giovedì 26 marzo, di Luci a Masnago con la nostra trasmissione dedicata al basket interrotta a causa di un blackout che ha colpito la zona (non solo la redazione): nessun problema per riascoltare la 21a puntata ora disponibile su tutte le piattaforme di ascolto e – per chi usa Spotify – anche in versione videopodcast che trovate qui sotto.

Il titolo scelto per l’occasione è stato “Coach to coach”: siamo partiti parlando di Ioannis Kastritis e abbiamo proseguito con l’ospite in studio, Bruno Bianchi, abbiamo citato il tecnico di Tortona (prossima avversaria della OJM), Mario Fioretti, possibile “allenatore dell’anno” in LBA, e concluso con alcuni racconti che hanno riguardato Stefano Pillastrini. Bianchi fu infatti l’assistente del “Pilla” per due stagioni: nella prima la Cimberio centrò l’immediata promozione dalla LegaDue alla Serie A (2009), nella seconda si garantì la salvezza.

Tra i ricordi evocati da Bianchi alcuni episodi del campionato di A2 come la trasferta a Brindisi, quando la squadra venne ospitata nella tenuta del cantante Al Bano, o Gek Galanda che si accorgeva – dal freddo – che al palazzetto qualcuno aveva lasciato aperta una porta. Su Pillastrini, Bruno ha detto: «Stefano è una persona speciale ed è molto bravo a far fare ai giocatori le cose che vuole ma senza imporle. Gliele chiede, gliele spiega e condivide con i ragazzi le sue idee senza dire “devi fare così». Infine il tecnico valceresino ha ricordato le sue esperienze alla guida del settore giovanile e le finali nazionali disputate con il gruppo 2001 da cui sono usciti giocatori come Andrea Calzavara e Matteo Parravicini, oggi rispettivamente in A a Udine e in A2 a Mestre.

Tornando all’attualità, Kastritis è stato citato per l’inattesa dichiarazione arrivata dopo la pesante sconfitta di Napoli: il coach greco ha apertamente parlato di obiettivo playoff come non aveva mai fatto quest’anno. Anche in mattinata, durante l’incontro con la stampa – di cui abbiamo letto diverse dichiarazioni in trasmissione – Kastritis ha ribadito che «il nostro obiettivo sono i playoff e ci arriveremo solo se sapremo giocare come una squadra di livello playoff». CLICCANDO QUI trovate l’articolo completo.

IL BASKET A MATERIA – Martedì 31 marzo alle 21 la sede di VareseNews (via Confalonieri 5, Castronno) ospita un convegno organizzato dal Trofeo Garbosi. Tra gli ospiti: Charlie Recalcati, Federico Danna, Toto Bulgheroni e Paolo Vittori. QUI l’articolo; per prenotare il proprio posto CLICCATE QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di domenica scorsa tra Guerri Napoli e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.