Varese News

Sport

Il “rilancio” di Kastritis, le qualità di Fioretti e Pillastrini e i racconti di Bruno Bianchi in “Luci a Masnago”

I protagonisti dell'episodio intitolato "Coach to coach" sono stati diversi allenatori a partire dall'ospite in studio. «Pilla persona speciale: sa come parlare ai giocatori»

luci a masnago ep 21

Puntata fuori dal comune, quella di giovedì 26 marzo, di Luci a Masnago con la nostra trasmissione dedicata al basket interrotta a causa di un blackout che ha colpito la zona (non solo la redazione): nessun problema per riascoltare la 21a puntata ora disponibile su tutte le piattaforme di ascolto e – per chi usa Spotify – anche in versione videopodcast che trovate qui sotto.

Il titolo scelto per l’occasione è stato “Coach to coach”: siamo partiti parlando di Ioannis Kastritis e abbiamo proseguito con l’ospite in studio, Bruno Bianchi, abbiamo citato il tecnico di Tortona (prossima avversaria della OJM), Mario Fioretti, possibile “allenatore dell’anno” in LBA, e concluso con alcuni racconti che hanno riguardato Stefano Pillastrini. Bianchi fu infatti l’assistente del “Pilla” per due stagioni: nella prima la Cimberio centrò l’immediata promozione dalla LegaDue alla Serie A (2009), nella seconda si garantì la salvezza.

Leggi anche

Tra i ricordi evocati da Bianchi alcuni episodi del campionato di A2 come la trasferta a Brindisi, quando la squadra venne ospitata nella tenuta del cantante Al Bano, o Gek Galanda che si accorgeva – dal freddo – che al palazzetto qualcuno aveva lasciato aperta una porta. Su Pillastrini, Bruno ha detto: «Stefano è una persona speciale ed è molto bravo a far fare ai giocatori le cose che vuole ma senza imporle. Gliele chiede, gliele spiega e condivide con i ragazzi le sue idee senza dire “devi fare così». Infine il tecnico valceresino ha ricordato le sue esperienze alla guida del settore giovanile e le finali nazionali disputate con il gruppo 2001 da cui sono usciti giocatori come Andrea Calzavara e Matteo Parravicini, oggi rispettivamente in A a Udine e in A2 a Mestre.

Tornando all’attualità, Kastritis è stato citato per l’inattesa dichiarazione arrivata dopo la pesante sconfitta di Napoli: il coach greco ha apertamente parlato di obiettivo playoff come non aveva mai fatto quest’anno. Anche in mattinata, durante l’incontro con la stampa – di cui abbiamo letto diverse dichiarazioni in trasmissione – Kastritis ha ribadito che «il nostro obiettivo sono i playoff e ci arriveremo solo se sapremo giocare come una squadra di livello playoff». CLICCANDO QUI trovate l’articolo completo.

IL BASKET A MATERIA – Martedì 31 marzo alle 21 la sede di VareseNews (via Confalonieri 5, Castronno) ospita un convegno organizzato dal Trofeo Garbosi. Tra gli ospiti: Charlie Recalcati, Federico Danna, Toto Bulgheroni e Paolo Vittori. QUI l’articolo; per prenotare il proprio posto CLICCATE QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di domenica scorsa tra Guerri Napoli e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 26 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.