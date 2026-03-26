Il ritorno dei Van Der Graaf, più celebri da noi che in patria

Della prima era del prog britannico uno dei gruppi più gloriosi, più famoso da noi che in patria, erano senz’altro i Van Der Graaf Generator, che nel 1971 ci avevano dato quel capolavoro di Pawn Hearts ma poi si erano sciolti, salvo collaborare in qualche progetto a nome diverso. Si rimisero insieme nel 1975 per incidere un buon album, Godbluff, ma ancora migliore fu quello seguente che vediamo oggi.

Anche in questa prima reunion – ce ne sarà anche una seconda – i nostri confermano la loro unicità nel panorama prog, rendendo davvero difficile capirne il grande italico successo. Qui in particolare si nota una grande attenzione nel riprodurre al meglio la voce di Peter Hammill, che più che cantare sussurra, urla e parla, pare essendo l’incubo tecnico dei tecnici audio precedenti. Ma anche in questo disco le parti più aspre si alternano a momenti di grande dolcezza melodica, come nella splendida My Room (Waiting For Wonderland) o nell’ambizioso pezzo finale. I Van Der Graaf erano tornati.

Curiosità: la natura morta (Still Life) in copertina, che sembra un vegetale, è in realtà una figura di Lichtenberg, che si forma applicando un forte campo elettrico a un materiale isolante, sperando sia la spiegazione corretta. Pare sia stata realizzata con un generatore di Van De Graaff: questo il nome reale.

La rubrica 50 anni fa la musica