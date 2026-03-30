“Il ruolo dell’immagine nei movimenti”: il fotografo Tano D’Amico al Gagarin di Busto Arsizio

Un viaggio tra fotografia, memoria e movimenti sociali: giovedì 2 aprile il Circolo Gagarin di Busto Arsizio ospita un incontro dedicato al ruolo delle immagini nella storia recente, con uno dei protagonisti più autorevoli della fotografia italiana, Tano D’Amico.

L’appuntamento, in programma alle 21.15 in via Galvani 2, è promosso dal Circolo culturale Quadrifoglio in collaborazione con Circolo Gagarin e Laboratorio Lapsus. Al centro della serata il tema “Il ruolo dell’immagine nei movimenti”, con uno sguardo particolare agli anni Settanta.

Durante l’incontro, Tano D’Amico guiderà il pubblico attraverso le sue fotografie e la sua esperienza diretta, ripercorrendo alcune delle stagioni più intense della storia italiana: dalla contestazione studentesca alle lotte operaie, fino all’avanzata delle sinistre e agli episodi di violenza nelle manifestazioni.

Un’occasione per riflettere su come la fotografia abbia contribuito a raccontare e interpretare quei momenti, diventando strumento di testimonianza ma anche di partecipazione.

Chi è Tano D’Amico

Considerato tra i più importanti fotografi italiani contemporanei, Tano D’Amico ha documentato per decenni la società italiana, con particolare attenzione ai cambiamenti culturali e ai movimenti giovanili. Le sue immagini hanno raccontato piazze, proteste e trasformazioni sociali a partire dagli anni Sessanta.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con testate come «Il manifesto» e «Repubblica» e ha realizzato reportage su temi sociali complessi, tra cui carceri, manicomi e comunità rom.

L’incontro si svolgerà al Circolo Gagarin ed è riservato ai soci Arci.