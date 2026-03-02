Varese News

Il Sacro Monte di Varese nella biografia su Battiato andata in onda domenica su Rai 1

Il regista Renato De Maria ha scelto il Sacro Monte per raccontare una camminata raccolta e meditativa con Fleur Jaeggy immaginata sul percorso sacro varesino

Il Sacro monte nella fiction di Franco Battiato

C’è un po’ di Varese nel viaggio interiore di Franco Battiato: Il viale delle cappelle del Sacro Monte, patrimonio UNESCO incastonato tra i boschi, ha fatto da sfondo ad alcune delle scene più suggestive di Franco Battiato. Il Lungo Viaggio, il film biografico andato in onda in prima visione su Rai 1 ieri sera, domenica 1° marzo, e ora disponibile in streaming su RaiPlay.

Il regista Renato De Maria ha scelto il Sacro Monte  per raccontare una camminata raccolta e meditativa con Fleur Jaeggy immaginata sul percorso sacro per la dimensione spirituale che ha attraversato tutta la vita artistica di Battiato.

L’intero film racconta il percorso del giovane Battiato, dalla Sicilia fino a Milano, seguendolo attraverso la stagione della sperimentazione radicale, l’ascesa al successo pop e il ritorno alla terra natia. Dario Aita ne veste i panni con una interpretazione che la critica ha definito convincente e fedele, lontana dai cliché del genere biografico. La produzione, firmata da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, era già uscita nelle sale cinematografiche il 2 febbraio scorso grazie a Nexo Digital, raccogliendo consensi positivi prima dell’appuntamento televisivo.

Le riprese lombarde, tra cui quelle varesine, si affiancano ai luoghi realmente legati alla vita di Battiato — Milano, la Sicilia — costruendo una geografia emotiva coerente con il racconto. E il Sacro Monte, con la sua capacità di evocare il trascendente attraverso la pietra e il silenzio, si è rivelato una scelta azzeccata per questo film.

Pubblicato il 02 Marzo 2026
