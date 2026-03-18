Il sindaco assolto dall’accusa infamante, le ferrovie in tilt e la Primavera del Fai

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Due notizie che riguardano la presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio del Varesotto: l’assoluzione dell’ex sindaco di Ferno accusato di voto di scambio con la ‘ndrangheta e la richiesta di 78 anni di carcere per alcuni personaggi legati alle cosche nel nord del Varesotto. Parliamo anche di un grosso problema al traffico ferroviario che ha bloccato migliaia di passeggeri sulla linea delle Ferrovie dello Stato e della riapertura di Casa Macchi, un pezzo di 800 intatto a Morazzone.