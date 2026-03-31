Il sindaco di Biandronno si mette in aspettativa per seguire il Comune. Le opposizioni: “Ci costa 54.000 euro”

Nuova vivace seduta del Consiglio Comunale di Biandronno il 30 marzo scorso. Ad accendere la polemica è stata la decisione del sindaco Massimo Porotti di mettersi in aspettativa per seguire in modo continuativo la gestione del comune.

“Scelta legittima ma discutibile”

Il gruppo di minoranza Biandronno Più la definisce «formalmente legittima, ma politicamente discutibile» per un Comune delle dimensioni di Biandronno: « Il costo dell’operazione è di 54.000 euro a carico della collettività» fa notare in una nota il gruppo.

«Si chiedono sacrifici organizzativi e si invocano limiti strutturali solo quando fa comodo – attacca la consigliera Graziella Broggini, sottolineando come proprio la maggioranza lamenti con frequenza carenze di organico e difficoltà gestionali – Le priorità del paese sono altre a partire dalla scuola e dall’asilo».

Il sindaco Porotti taglia corto: « È una decisione pienamente legittima».

Mancato finanziamento regionale per l’asilo: si procede con il piano B

E sull’asilo di via Borghi, la notizia del mancato finanziamento di 706.000 euro da parte di Regione non crea grandi preoccupazioni alla giunta: « Quel progetto è in graduatoria e non è stato bocciato – fa notare Porotti – Avevamo comunque pensato a un piano alternativo e ne discuterò a breve con la giunta. L’efficientamento della scuola dell’infanzia rimane una nostra priorità. Ci muoveremo in altro modo per reperire i fondi necessari a mettere i pannelli fotovoltaici, cambiare i serramenti e mettere la pompa di calore. Con quella stessa linea di azione contiamo di ottenere risorse anche per l’intervento, meno urgente, sulla palestra della scuola media e ulteriori fondi per la scuola primaria».

Il lavoro delle minoranze non è un ostacolo

Ritornando alla seduta consigliare, l’opposizione ha anche contestato le dichiarazioni del sindaco, che nella seduta del 16 febbraio aveva definito l’attività della minoranza «un danno per il Comune e per la comunità». Una tesi respinta con fermezza dalla consigliera Cinzia Parola: «La minoranza non è un ostacolo, è uno strumento di controllo e garanzia per i cittadini». A riprova, Graziella Broggini ha ricordato che è stata proprio la minoranza a garantire il numero legale per approvare la delibera che ha reso possibili gli introiti dal diritto di superficie, oggi rivendicati dalla maggioranza.

Segnale di collaborazione, invece, sul regolamento della biblioteca comunale: la minoranza ha votato a favore dopo aver ottenuto modifiche al testo. «Quando c’è disponibilità al confronto — concludono — non ci sottraiamo».