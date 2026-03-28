Il sindaco di Varese sottoscrive due nuovi accordi con i consigli di quartiere

«Sono soddisfatta per quanto abbiamo visto realizzato e per come i cittadini hanno risposto all’invito di collaborare con l’amministrazione ». Così ha commentato Isidora Colombo le opere realizzate dall’amministrazione di Varese nei quartieri di San Carlo, Bizzozero e Bustecche grazie allo strumento degli “Accordi di quartiere”.

Questa mattina, alla scuola primaria Medea di via Tagliamento, il sindaco Davide Galimberti e la stessa Isidora Colombo hanno sottoscritto l’accordo per proseguire su questa linea di collaborazione con l’individuazione di una nuova serie di richieste.

Tra i risultati già raggiunti l’attenzione al lavatoio di Bizzozero che è stato sistemato e ora attende solo di essere ripulito dalle scritte, alcune panchine posizionate in punti definiti rilevanti. Molto apprezzati sono stati anche gli interventi per il parco giochi che è stato arricchito o l’installazione di archetti salvapedoni.

Tra le richieste ancora da affrontare interventi contro il degrado, come la riqualificazione delle ex casette Enel, o il tema della carenza di ambulatori medici a Bustecche. Su questo punto, il sindaco ha precisato che non si tratta di una competenza diretta del Comune, ma ha comunque lanciato un appello affinché si possano aprire nuovi servizi sul territorio. Sono stati indicati anche l’implementazione segnaletica della “Zona 30” in via Osoppo, piuttosto che la realizzazione di un marciapiedi nella sessa strada, la piantumazione di viale Borri o il rifacimento delle strisce pedonali in via fratelli De Grandi.

Sottoscritto l’accordo anche nel consiglio di quartiere Montello, Aguggiari, Sangallo

Sottoscritto il patto anche con il Consiglio di quartiere di Montello, Aguggiari, Sangallo, con il coordinatore Ettore Schioppa. Tra gli interventi richiesti ci sono il ripristino segnaletica orizzontale, la sistemazione del sentiero via Palazzi, la potatura del giardino di via Cimabue e dei ciliegi e la manutenzione delle panchine del Parco di via Vannucci.

«I Patti di quartiere si stanno dimostrando un bellissimo strumento di partecipazione che vede protagonisti i cittadini dei tanti rioni della città – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – attraverso un percorso di ascolto e condivisione che permette di realizzare interventi puntuali frutto della sinergia tra amministrazione, Consigli di quartiere e cittadini. Tanti degli interventi richiesti dai varesini sono già stati portati a termine, come ad esempio il nuovo viale alberato di magnolie in via Sempione o i viali del parco Mantegazza. Oggi proseguiamo con altri due quartieri per allargare sempre di più la sinergia tra amministrazione e cittadini».

Il consigliere Giacomo Fisco, che ha la delega al dialogo con i quartieri, ha ringraziato e i cittadini per il contributo dato: «I consigli di quartieri in questi mesi hanno svolto un grande lavoro di raccolta delle proposte dei cittadini che sono state poi inserite nei Patti e ora l’amministrazione le sta mettendo in pratica con interventi utili ai rioni. Questo è uno dei risultati che dimostra l’importanza dei Consigli di quartiere e della partecipazione dal basso».

Salgono così a 8 gli accordi sottoscritti con i quartieri cittadini. I patti resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026 e prevedono un monitoraggio condiviso degli interventi, con l’obiettivo di garantire aggiornamenti costanti ai cittadini sullo stato di avanzamento delle opere.