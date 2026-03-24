Il sindaco Ventimiglia chiude l’esperienza da sindaco di Golasecca: “Una scelta di rispetto per la comunità”

Si chiude un ciclo amministrativo a Golasecca. Dopo dieci anni da sindaco, Claudio Ventimiglia ha ufficializzato che non si ricandiderà alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio, affidando ai cittadini una lunga lettera di saluto e riflessione che accompagna la relazione di fine mandato.

Un messaggio personale e politico insieme, che ripercorre undici anni di impegno e spiega le ragioni di una decisione maturata «con estrema serenità».

«Si dice che ogni stagione abbia il suo tempo e ogni progetto il suo compimento. Oggi […] si chiude formalmente un ciclo amministrativo che per me è stato, prima di tutto, una straordinaria esperienza di vita» , scrive Ventimiglia, sottolineando come il mandato sia stato segnato da eventi imprevisti, a partire dalla pandemia che ne ha prolungato la durata.

Il primo cittadino ripercorre le tappe principali del percorso iniziato nel 2015 con la lista “Aria Nuova”, ricordando gli anni più complessi vissuti durante l’emergenza sanitaria: «Abbiamo poi attraversato gli anni più difficili della nostra storia recente […] che ci hanno visti uniti nelle difficoltà e solidali nel dolore”». Un passaggio che si intreccia con il forte consenso ricevuto nelle elezioni nell’autunno 2020, quando – sottolinea – «il lavoro serio, silenzioso e onesto viene sempre riconosciuto».

La malattia e la scelta

Al centro della decisione di non ricandidarsi c’è però una motivazione personale, resa pubblica con grande trasparenza: una malattia polmonare importante diagnosticata nell’ultimo anno. «È una patologia complessa che richiede cure costanti […] rappresenta il segno delle battaglie combattute in prima linea durante gli anni del Covid» , scrive il sindaco, spiegando come questa nuova condizione abbia imposto una riflessione profonda sul futuro.

Da qui la scelta di fare un passo indietro: «Amministrare significa guardare lontano […] non me la sono sentita di affrontare un terzo mandato. Sarebbe stato un azzardo che la mia coscienza non mi permette”». Una decisione che Ventimiglia definisce non legata alla stanchezza, ma a un principio di responsabilità istituzionale: garantire alla comunità una guida pienamente operativa per l’intero quinquennio.

Il bilancio e il passaggio di testimone

Nel suo messaggio, il sindaco uscente rivendica il lavoro svolto, lasciando – afferma – «un Comune sano, con i conti in ordine e con una visione di futuro solida». E guarda al futuro con fiducia, richiamando il valore del ricambio: «Credo nel ricambio generazionale e credo che un buon sindaco sia colui che sa quando è il momento di lasciare spazio a nuove energie.

La lettera si chiude con un ringraziamento diretto ai cittadini, che assume il tono di un congedo carico di riconoscenza: “Grazie per la fiducia e per l’affetto. È stato un grande onore servire questa comunità” .

Ventimiglia lascia quindi l’impegno amministrativo, ma non il legame con Golasecca, annunciando che affronterà la propria sfida personale «con la stessa dignità e lo stesso coraggio» con cui ha guidato il Comune negli anni più difficili.