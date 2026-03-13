Varese News

Il sole di venerdì non inganni: weekend di precipitazioni nel Varesotto

Dopo una giornata abbastanza soleggiata, il tempo peggiora già nella notte tra venerdì e sabato. Sabato il più critico, con piogge localmente abbondanti e neve oltre 1200-1400 metri

09 Mar 2026

Non fidatevi del sole e delle temperature miti di oggi, venerdì 13 marzo: per questa giornata il Varesotto gode ancora di un cielo abbastanza soleggiato — anche se con qualche nuvola irregolare, foschie e banchi di nebbia in dissoluzione sulla pianura al mattino — ma già nel pomeriggio i primi addensamenti arriveranno dal Piemonte.

E, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, ben presto compariranno le piogge: avverrà nella notte tra venerdì e sabato, inizialmente tra Ossola e Lario. Le temperature massime restano gradevoli, tra 15 e 17°C, con lo zero termico a 1800 metri.

Sabato 14 marzo sarà la giornata più difficile: il cielo si presenterà completamente coperto fin dal mattino, con piogge che si faranno più diffuse e localmente abbondanti nel pomeriggio, in particolare tra Biellese, Ossola, Verbano e Lario. Più deboli e intermittenti invece saranno sul versante est della provincia. Il limite della neve si abbassa tra i 1200 e i 1400 metri, i venti soffieranno da sud-est e le massime non andranno oltre i 9-12°C.

Domenica 15 marzo porta qualche schiarita nella tendenza, anche se la prudenza resta d’obbligo. Le piogge tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata, spostandosi verso il Piemonte, mentre il pomeriggio sarà più variabile senza escludere qualche rovescio isolato. Di primo mattino possibili raffiche di vento da nordest. Temperature in leggero recupero, tra 11 e 14°C.

Pubblicato il 13 Marzo 2026
