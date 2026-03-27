Il Team Ohio torna al “Giovani Leggende”: grande basket giovanile a Varese nelle vacanze pasquali

Dodici squadre e 150 talenti del basket del futuro si sono dati appuntamento a Varese per l’edizione 2026 del torneo Giovani Leggende, erede della lunga tradizione internazionale per la categoria under 17, dedicato dallo scorso anno a un’altra figura leggendaria dei canestri, Sandro Galleani.

Come da tradizione saranno le vacanze pasquali a “contenere” la kermesse che da qualche anno è organizzata da “Il basket siamo noi”, l’associazione dei tifosi della Pallacanestro Varese che si è presa in carico – insieme ai Bugs di Malnate – un appuntamento dalla storia ormai molto lunga. A costo di accorciare il programma mantenendo però alta la qualità e la partecipazione straniera: delle 12 partecipanti ben 4 arrivano da lontano con la chicca del ritorno del Team Ohio (che tanto tempo fa portò a Varese un giovanissimo LeBron James) affiancato dagli estoni del Taltech e dai tedeschi dell’Urspring e dei Nürnberger Falcons.

Anche il ventaglio di formazioni italiane è interessante: ci sono le quattro varesotte (Pallacanestro Varese, Robur et Fides, Varese Academy, BBG Gallarate), Virtus Bologna e Olimpia Milano che hanno i “grandi” in Eurolega e due realtà giovanili brillanti come la Fulgor Fidenza e il College Borgomanero.

Il Giovani Leggende è stato presentato oggi – venerdì 27 – negli spazi di Agricola che è uno degli sponsor principali. Le partite si terranno nelle palestre di Arcisate, Malnate e del Campus a partire dal 2 aprile mentre la finale tornerà ad andare in scena alla Itelyum Arena nella serata di Pasqua dopo che nel 2025 era stata Malnate a ospitare i match per i primi posti.

L’occasione, per tutti gli appassionati, sarà ideale per vedere all’opera squadre e giocatori molto interessanti, anche perché alcuni dei ragazzi in campo saranno protagonisti nel futuro prossimo anche sui parquet delle principali categorie. Accanto al lato sportivo però, il Giovani Leggende ha anche quello umano con le formazioni straniere che saranno accolte dalle famiglie dei giocatori locali e con un indotto turistico non irrilevante. Al di fuori dei campi infatti, i partecipanti e le loro famiglie avranno l’opportunità di visitare Varese e il suo territorio, compresa un’apertura straordinaria della Torre Civica addobbata da un percorso dedicato agli 80 anni di storia della Pallacanestro Varese. Insomma, di buoni motivi per partecipare ce ne sono parecchi, non ultimo quello di ripagare l’impegno dei tanti – organizzatori, volontari, sponsor… – che sacrificano tempo e impegno in un periodo di vacanza per mantenere Varese sulla mappa del basket giovanile d’alto profilo.

IL BASKET A MATERIA – Martedì 31 marzo alle 21 la sede di VareseNews (via Confalonieri 5, Castronno) ospita un convegno organizzato dal Trofeo Garbosi. Tra gli ospiti: Charlie Recalcati, Federico Danna, Toto Bulgheroni e Paolo Vittori. QUI l’articolo; per prenotare il posto CLICCATE QUI.

LUCI A MASNAGO – Ascolta la puntata di giovedì 26 intitolata “Coach to coach”: ospite in studio Bruno Bianchi, ex vice di Stefano Pillastrini alla Cimberio ed ex responsabile del settore giovanile di Pallacanestro Varese.