Il Trofeo Binda colora la Valcuvia: le strade chiuse per le gare di ciclismo femminile

Domenica 15 marzo la Valcuvia diventa, per un giorno, la capitale del ciclismo femminile mondiale per la disputa del 27° Trofeo Binda, gara inserita nel massimo circuito internazionale, il Women World Tour. La prova delle Elite è preceduta, al mattino, da quella della categoria Juniores, il “Piccolo Trofeo Binda” a sua volta valido per la Coppa delle Nazioni.

I percorsi sono simili a quelli utilizzati nelle edizioni precedenti; questa volta la partenza delle due competizioni avverrà a Luino mentre – come sempre – il traguardo è posto in via Valcuvia a Cittiglio. Come di consueto la disputa di gare di questo livello prevede alcune chiusure stradali che vale la pena rispettare e che sono necessarie per garantire la sicurezza delle atlete. La Cycling Sport Promotion – il collaborazione con Comuni, forze dell’ordine e associazioni – ha annunciato la presenza di oltre 400 volontari per gestire al meglio la situazione. Vediamo però quali sono le indicazioni sulla viabilità.

LUINO (sede di partenza)

Sabato 14 marzo

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 12 alle 18 nell’area Svit interna.

Domenica 15 marzo

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 14 nelle seguenti zone: area Svit interna, area ex Varesine, via XV Agosto, via Comi, via Sereni, largo Galvaligi, piazzale Marconi (civ. 14 e 16), parte di corso XXV Aprile.

Divieto di circolazione in via XV Agosto, viale Dante, viale Amendola, piazzale Marconi, corso XXV Aprile, piazza Risorgimento, via Fornara.

Doppio senso di circolazione dalle 6 alle 14 in Largo Galvaligi.

Obbligo di svolta a sinistra in piazza Serbelloni all’intersezione con largo Galvaligi.

La circolazione sarà inoltre completamente interdetta da e per Luino 15′ prima delle partenze delle gare (fissate per le ore 9,00 e le ore 12,45) e fino a quando transita l’automezzo con il cartello di “Fine Corsa Ciclistica”.

CITTIGLIO (sede di arrivo)

Da sabato 14 pomeriggio a domenica 15 alle 18 circa

Chiusura totale di via Valcuvia (traguardo) tra il Rondò e il centro storico di Brenta

Domenica 15 marzo

Chiusura di via Marconi e di parte del parcheggio dell’ospedale per la sistemazione dei mezzi e dei bus delle squadre

VALCUVIA – CIRCUITO FINALE

Domenica 15 dalle 9,30 e le 11 e dalle 14,30 alle 17

Le strade del circuito finale delle corse, un anello di circa 17 chilometri,sarà chiuso al traffico nelle due fasce orarie nei comuni interessati dalla corsa: Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio, Orino, Azzio e Gemonio.

Le strade chiuse sono quelle interessate al passaggio delle atlete (già installati i cartelli di segnalazione): la viabilità interna nei vari comuni rimane libera.

IN GENERALE

Va sempre ricordata la regola base per le gare ciclistiche. In genere le forze dell’ordine fermano il traffico circa 15′ prima del passaggio della corsa. Dopo il transito delle ultime concorrenti la strada rimane chiusa fino al passaggio del furgone con il cartello bianco (scritta nera) “FINE CORSA CICLISTICA”. Da quel momento la circolazione può riprendere.

Le chiusure e le modifiche alla viabilità solitamente non riguardano le vetture al seguito della corsa, generalmente contraddistinte dagli adesivi forniti dalla organizzazione. È infine giusto ricordare che i mezzi di soccorso (ambulanze, automediche, vetture delle forze dell’ordine) possono entrare nel percorso in caso di necessità, anche per raggiungere le abitazioni di chi abita sulle strade interessate dalla corsa.