Il varesino Alessandro Ovalle Santos convocato dalla nazionale della Repubblica Dominicana
Dopo l'esordio in Serie D con la maglia della città e il passaggio alla Primavera della Sampdoria arriva la prestigiosa chiamata della nazionale maggiore dominicana
Un giovane atleta varesino nella nazionale maggiore. È Alessandro Ovalle Santos, talento nato a Varese, cresciuto a pochi passi dallo stadio “Franco Ossola” e nel vivaio del Varese. L’attaccante classe 2005, che milita in Serie D nel Sant’Angelo, ha ricevuto la convocazione dalla Repubblica Dominicana per le prossime amichevoli internazionali in programma a fine marzo.
Dalle giovanili biancorosse alla maglia della nazionale
Il percorso di Ovalle Santos è una storia di crescita costante legata a doppio filo con il territorio. Nato e cresciuto calcisticamente nel Varese Calcio, il giovane atleta ha vissuto il momento della svolta nella stagione 2021-2022, quando ha fatto il suo esordio in Serie D proprio con la maglia della squadra della sua città. Quelle prestazioni, oltre alle prestazioni positive con la Juniores, hanno attirato l’attenzione di palcoscenici importanti, portandolo a vestire la maglia della Primavera della Sampdoria, un’esperienza fondamentale per la sua maturazione tecnica e tattica.
Gli impegni internazionali della Repubblica Dominicana
Attualmente in forza al Sant’Angelo, club che milita nel girone D di Serie D, il calciatore varesino si prepara ora a una sfida di livello mondiale. La chiamata riguarda le sfide della CONCACAF che vedranno la Repubblica Dominicana impegnata il 26 e il 29 marzo. Le amichevoli contro El Salvador e Cuba rappresentano un test importante per la selezione caraibica e una vetrina di rilievo per il giocatore.
