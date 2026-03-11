Varese News

Sport

Il varesino Alessandro Ovalle Santos convocato dalla nazionale della Repubblica Dominicana

Dopo l'esordio in Serie D con la maglia della città e il passaggio alla Primavera della Sampdoria arriva la prestigiosa chiamata della nazionale maggiore dominicana

alessandro ovalle santos

Un giovane atleta varesino nella nazionale maggiore. È Alessandro Ovalle Santos, talento nato a Varese, cresciuto a pochi passi dallo stadio “Franco Ossola” e nel vivaio del Varese. L’attaccante classe 2005, che milita in Serie D nel Sant’Angelo, ha ricevuto la convocazione dalla Repubblica Dominicana per le prossime amichevoli internazionali in programma a fine marzo.

Dalle giovanili biancorosse alla maglia della nazionale

Il percorso di Ovalle Santos è una storia di crescita costante legata a doppio filo con il territorio. Nato e cresciuto calcisticamente nel Varese Calcio, il giovane atleta ha vissuto il momento della svolta nella stagione 2021-2022, quando ha fatto il suo esordio in Serie D proprio con la maglia della squadra della sua città. Quelle prestazioni, oltre alle prestazioni positive con la Juniores, hanno attirato l’attenzione di palcoscenici importanti, portandolo a vestire la maglia della Primavera della Sampdoria, un’esperienza fondamentale per la sua maturazione tecnica e tattica.

Gli impegni internazionali della Repubblica Dominicana

Attualmente in forza al Sant’Angelo, club che milita nel girone D di Serie D, il calciatore varesino si prepara ora a una sfida di livello mondiale. La chiamata riguarda le sfide della CONCACAF che vedranno la Repubblica Dominicana impegnata il 26 e il 29 marzo. Le amichevoli contro El Salvador e Cuba rappresentano un test importante per la selezione caraibica e una vetrina di rilievo per il giocatore.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.