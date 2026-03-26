Il venerdì del Baff: Enrico Vanzina e il ricordo di Bambi Lazzati

Dalla sperimentazione visiva del mito classico alla grande commedia all’italiana, passando per il cinema del reale e il ricordo di una figura iconica della cultura locale. La giornata di venerdì 27 marzo si annuncia come uno dei momenti più densi e significativi della 24esima edizione del B.A. Film Festival, con un programma che abita gli spazi del Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio alternando proiezioni per le scuole, documentari d’autore e grandi ospiti.

Il mito di Orfeo apre la mattinata per le scuole

La giornata prenderà il via alle 9.30 con la sezione “Made In Italy – Scuole”, dedicata alla formazione del giovane pubblico. Sul grande schermo verrà proiettato «Orfeo» di Virgilio Villoresi, un’opera che rilegge il mito classico attraverso una cifra stilistica personalissima, fatta di sperimentazione tra animazione e arti visive. Al termine della visione, lo stesso Villoresi incontrerà gli studenti per approfondire i segreti della sua poetica narrativa e le tecniche utilizzate per dare nuova vita a una delle storie più antiche della nostra cultura.

Il cinema documentario dei fratelli De Serio

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, l’attenzione si sposterà sul cinema del reale con la proiezione di «Canone effimero». Il film di Gianluca e Massimiliano De Serio, già apprezzato in contesti prestigiosi come la Mostra del Cinema di Venezia e il Biografilm, propone un viaggio intenso attraverso volti e territori, confermando la capacità dei due registi di indagare le trasformazioni del presente. Anche in questo caso, la proiezione sarà arricchita da un dibattito con gli autori, offrendo agli spettatori l’opportunità di entrare nelle pieghe di uno sguardo documentario stratificato e profondo.

La serata d’onore con Enrico Vanzina e l’omaggio a Bambi Lazzati

L’appuntamento più atteso è fissato per le ore 21.00, quando il BAFF accoglierà Enrico Vanzina. Lo sceneggiatore e regista, colonna portante del cinema popolare italiano, dialogherà con il pubblico prima della proiezione de «I tartassati», capolavoro del 1959 diretto da suo padre Steno. Il film, che vede protagonisti Totò e Aldo Fabrizi, resta un esempio insuperato di satira sociale capace di raccontare i vizi dell’Italia con un’ironia che non ha perso un briciolo della sua attualità.

La serata di venerdì sarà però segnata anche da un momento di profonda commozione. Il festival ha infatti deciso di rendere omaggio a Bambi Lazzati, storica anima del Premio Chiara recentemente scomparsa, con un contributo a sorpresa che celebrerà il suo instancabile impegno per la cultura del territorio. Nel corso della serata, oltre alla consegna del Premio Chiara, verranno svelati ufficialmente i vincitori dell’edizione 2026 del festival.