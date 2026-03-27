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Il venerdì di Radio Materia tra vecchie glorie rombanti, giovani ruggenti e tradizioni teatrali

Alle 16,30 avremo Riccardo Falcetti delle Vecchie Glorie di Albizzate, alle 18 Elis Ferracini e i suoi burattini e alle 20 un giovane tatuatore e un giovane stylist

Generico 23 Mar 2026

Tre appuntamenti nel venerdì di Radio Materia tra rombi di motore che vengono dal passato, giovani e il loro futuro e tradizione del teatro dei burattini.

16,30 Soci All Time

Avremo con noi Riccardo Falcetti delle Vecchie Glorie di Albizzate, associazione di appassionati d’auto e moto d’epoca. Con loro andremo a scoprire un mondo di cui si sta iniziando a vedere il tramonto, quello dei motori a scoppio, ma che ancora rappresentano un certo modo di vedere il viaggio e lo stile.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

La passione tramandata e custodita del teatro dei burattini è protagonista con la simpatia e l’allegria di Elis Ferracini, altro esponente di spicco della provincia di questa arte che riporta alle piazze e ai bambini festanti.

20,00 NOIse

Arianna Bonazzi ha portato nello studio di Radio Materia un giovanissimo tatuatore di Uboldo che si fa chiamare Il Tatuatore e l’esperto di stile Mirko per raccontare l’arte del tattoo e gli stili del momento tra le giovani generazioni.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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