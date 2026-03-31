Il vento abbatte gli alberi sulla ciclabile della Valganna, la Protezione civile risolve la situazione

Il forte vento che domenica 29 marzo ha interessato tutta la provincia di Varese non ha risparmiato neanche i boschi del Parco del Campo dei Fiori. Nel pomeriggio le forte folate hanno abbattuto diverse piante anche lungo la ciclabile della Valganna, sui versanti del Monte Martica, interrompendo in diversi punti il tracciato.

Galleria fotografica Gli alberi abbattuti dal vento sulla ciclabile della Valganna 4 di 5

Come mostrano le foto inviate da un lettore, domenica nel primo pomeriggio le piante abbattute “tagliavano” di traverso il percorso della ciclabile rendendo difficile il passaggio di camminatori e ciclisti. Uno degli alberi è finito anche sopra un ponte, distruggendo parte delle barriere laterali.

Il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio spiega che – appena ricevuta la segnalazione – la Protezione civile si è subito attivata, intervenendo nei punti più critici e rimuovendo le piante dalla ciclabile. La circolazione è stata quindi ripristinata in fretta, ma le istituzioni stanno continuando a vigilare sulla situazione, visto che il vento non si è ancora del tutto arrestato.