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Busto Arsizio/Altomilanese

Il vento chiude i parchi, a Busto Arsizio c’è un nuovo onorevole e la Pro Patria perde la Testa

Le notizie principali e quelle più curiose da ascoltare in meno di 10 minuti

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Tra le notizie che vi segnaliamo per il 25 marzo c’è la decisione dei comuni di Gallarate e Varese di chiudere i parchi per precauzione in vista di una tempesta di vento, l’assessora di BUsto Arsizio Manuela Maffioli che prende il posto di Bossi alla Camera dei Deputati, la decisione di Patrizia Testa di lasciare i tigrotti dopo 11 anni e molto altro.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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