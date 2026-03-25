Il vento chiude i parchi, a Busto Arsizio c’è un nuovo onorevole e la Pro Patria perde la Testa
Le notizie principali e quelle più curiose da ascoltare in meno di 10 minuti
Tra le notizie che vi segnaliamo per il 25 marzo c’è la decisione dei comuni di Gallarate e Varese di chiudere i parchi per precauzione in vista di una tempesta di vento, l’assessora di BUsto Arsizio Manuela Maffioli che prende il posto di Bossi alla Camera dei Deputati, la decisione di Patrizia Testa di lasciare i tigrotti dopo 11 anni e molto altro.
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