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Gallarate/Malpensa

Il vento mette in moto Protezione Civile e Polizia Locale, numerosi interventi a Gallarate e dintorni

Maltempo e incuria hanno causato numerose criticità sul territorio, con interventi continui per mettere in sicurezza strade, veicoli e aree pubbliche grazie al lavoro coordinato degli operatori

albero caduto tra Cocquio e Orino

Una giornata di lavoro intenso per la Polizia Locale e la Protezione civile, impegnate su più fronti per gestire le criticità causate dal maltempo. Tra alberi caduti, cantieri non sicuri e un incendio boschivo, gli operatori sono intervenuti senza sosta per garantire la sicurezza sul territorio.

Alberi caduti e strade da liberare

Fin dalle prime ore del mattino si sono registrati diversi episodi di caduta di alberi e rami, alcuni dei quali hanno colpito veicoli in sosta e in transito. Gli interventi si sono concentrati sulla messa in sicurezza delle aree e sul ripristino della viabilità, con disagi contenuti grazie alla rapidità delle operazioni.

Pericoli da balconi e cantieri

Non sono mancati problemi legati a materiali non fissati su balconi e strutture private, finiti in strada e potenzialmente pericolosi per pedoni e automobilisti. In questi casi gli agenti hanno provveduto sia alla rimozione sia all’individuazione dei responsabili.

Situazioni simili anche nei cantieri, dove alcuni elementi si sono staccati causando danni a veicoli. Anche qui la Polizia Locale è intervenuta per mettere in sicurezza le aree e avviare le verifiche del caso.

Pulizia straordinaria delle strade

Particolarmente impegnativa l’attività di sgombero delle strade, invase da detriti e rifiuti. Il lavoro congiunto tra Polizia Locale e volontari della Protezione civile ha permesso di ripristinare in tempi rapidi condizioni di sicurezza su gran parte della rete viaria.

Incendio tra Casorate e Moriggia

A complicare ulteriormente la giornata è stato un incendio boschivo sviluppatosi tra Casorate Sempione e il quartiere Moriggia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino al tardo pomeriggio e hanno coinvolto anche il Parco del Ticino, in un intervento coordinato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Interventi per tutta la giornata

L’intero organico della Polizia Locale è rimasto operativo dalla mattina alla sera, affiancato dai volontari della Protezione civile. Una risposta che ha permesso di affrontare le diverse emergenze in modo coordinato e tempestivo.

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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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