Il vento mette in moto Protezione Civile e Polizia Locale, numerosi interventi a Gallarate e dintorni
Maltempo e incuria hanno causato numerose criticità sul territorio, con interventi continui per mettere in sicurezza strade, veicoli e aree pubbliche grazie al lavoro coordinato degli operatori
Una giornata di lavoro intenso per la Polizia Locale e la Protezione civile, impegnate su più fronti per gestire le criticità causate dal maltempo. Tra alberi caduti, cantieri non sicuri e un incendio boschivo, gli operatori sono intervenuti senza sosta per garantire la sicurezza sul territorio.
Alberi caduti e strade da liberare
Fin dalle prime ore del mattino si sono registrati diversi episodi di caduta di alberi e rami, alcuni dei quali hanno colpito veicoli in sosta e in transito. Gli interventi si sono concentrati sulla messa in sicurezza delle aree e sul ripristino della viabilità, con disagi contenuti grazie alla rapidità delle operazioni.
Pericoli da balconi e cantieri
Non sono mancati problemi legati a materiali non fissati su balconi e strutture private, finiti in strada e potenzialmente pericolosi per pedoni e automobilisti. In questi casi gli agenti hanno provveduto sia alla rimozione sia all’individuazione dei responsabili.
Situazioni simili anche nei cantieri, dove alcuni elementi si sono staccati causando danni a veicoli. Anche qui la Polizia Locale è intervenuta per mettere in sicurezza le aree e avviare le verifiche del caso.
Pulizia straordinaria delle strade
Particolarmente impegnativa l’attività di sgombero delle strade, invase da detriti e rifiuti. Il lavoro congiunto tra Polizia Locale e volontari della Protezione civile ha permesso di ripristinare in tempi rapidi condizioni di sicurezza su gran parte della rete viaria.
Incendio tra Casorate e Moriggia
A complicare ulteriormente la giornata è stato un incendio boschivo sviluppatosi tra Casorate Sempione e il quartiere Moriggia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino al tardo pomeriggio e hanno coinvolto anche il Parco del Ticino, in un intervento coordinato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
Interventi per tutta la giornata
L’intero organico della Polizia Locale è rimasto operativo dalla mattina alla sera, affiancato dai volontari della Protezione civile. Una risposta che ha permesso di affrontare le diverse emergenze in modo coordinato e tempestivo.
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