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Il vento non ferma la voglia di scoprire il nuovo ribesseto e il castanile al Campo dei Fiori

Lo staff di Asfo ha accolto i cittadini, che sono stati guidati all'interno dell'area di sperimentazione, constatando il grande lavoro di ricerca e qualità che si sta svolgendo

sentiero 10 campo dei fiori inaugurazione castanile

Nonostante il vento, sono stati diversi i cittadini che hanno deciso queste mattina, domenica, di aderire alla proposta di Asfo Valli delle Sorgenti, per scoprire il nuovo Ribesseto e la nuova selva castanile realizzati sul sentiero 10, nel Campo dei Fiori, a Luvinate.

I tecnici Paola e Luca insieme al Presidente di Asfo e Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani e allo staff di Asfo hanno così accolto i cittadini, che sono stati guidati all’interno dell’area di sperimentazione, constatando il grande lavoro di ricerca e qualità che si sta svolgendo. “Un laboratorio di sperimentazione e innovazione e di agricoltura di confine”.

SOSTEGNO e’ il nome del progetto promosso dall’associazione forestale voluta dal Comune di Luvinate per la cura dei boschi del Campo dei Fiori e finanziato da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Asilo Mariuccia e Università Statale di Milano.

L’obiettivo principale è la rigenerazione del territorio montano attraverso la cura dei boschi, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’inclusione sociale.

Nel marzo 2026 è iniziata la messa a dimora di 250 piante di ribes nero per creare nuove filiere produttive e studiare la convivenza con la fauna selvatica. Si sono recuperate e realizzate inoltre “selve castantile” lungo il sentiero 10, trasformando aree degradate in castagneti da frutto produttivi.

Il progetto coinvolge persone in situazioni di fragilità in attività pratiche di gestione forestale e agricola, favorendo l’inserimento lavorativo.

Presente anche l’aspetto scientifico: l’Università di Milano monitora la biodiversità e la salute del suolo per sviluppare modelli di gestione replicabili in altre zone

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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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