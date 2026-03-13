Il viaggio dei ragazzi della Valcuvia diventa un film: a Varese l’anteprima di «Ciak on the road»

Il linguaggio del cinema e del teatro come bussola per orientarsi tra legalità, cittadinanza e integrazione. Mercoledì 18 marzo, alle ore 18:00, la Sala Convegni di Villa Recalcati aprirà le porte alla proiezione in anteprima di «CIAK ON THE ROAD – Diario di viaggio», un docufilm che racconta un’esperienza educativa unica vissuta tra le valli del Varesotto.

Dal set alla cittadinanza responsabile

Realizzato grazie al bando regionale “Giovani SMART 2.0”, il progetto ha coinvolto un gruppo di giovani della Valcuvia, con un’attenzione particolare ai Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Attraverso l’uso della macchina da presa e della recitazione, i ragazzi hanno affrontato temi delicati come l’autoprotezione e la legalità, trasformando il percorso formativo in una testimonianza visiva di inclusione sociale.

L’iniziativa è il frutto di una stretta collaborazione tra diverse realtà del territorio: l’Associazione Ragazzi On The Road, il Teatro Periferico, la San Martino Società Cooperativa Sociale e il Comune di Cassano Valcuvia.

Nuovi orizzonti: il progetto “FRAGILE!”

La serata non sarà solo un momento di restituzione pubblica, ma anche l’occasione per guardare al futuro. Durante l’evento verrà infatti presentato «FRAGILE! Immaginare con cura», un nuovo percorso avviato a gennaio (sempre con il sostegno di Regione Lombardia) che vede la partecipazione anche dell’Oratorio di Germignaga.

Questo nuovo capitolo intende valorizzare il teatro come spazio di socialità e formazione per adolescenti, giovani under 35 e ragazzi con disabilità, offrendo loro strumenti per immaginare e costruire il proprio domani con consapevolezza.