Il viaggio itinerante del Varese Premio Gianni Rodari fa tappa a Gavirate e Busto Arsizio

Dopo il seminario organizzato sabato 21 marzo a Varese in collaborazione con il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, il Varese Premio Gianni Rodari prosegue il suo viaggio itinerante con altre due tappe previste per il fine settimana. Il percorso, che ne conta undici in totale, toccherà Gavirate con il Teatro Zattera di Martin Stigol e Busto Arsizio con uno spettacolo curato dagli artisti del Parco della Fantasia.

A Gavirate l’appuntamento è sabato 28 alla libreria Giunti del Centro Commerciale Campo dei Fiori: sabato 28 marzo il grande attore-regista-cantastorie Martin Stigol di progetto zattera condurrà due laboratori per bambini tra i 3 e i 9 anni. Il primo gruppo sarà dalle 16 alle 16.45 e il secondo dalle 17 alle 17.45. È necessaria la prenotazione 0332 744305 oppure gavirate@giunti.it, perché in ogni gruppo potranno partecipare max 20 bambini.

A Busto Arsizio l’appuntamento è domenica 29 marzo alle 10, presso la Sala Pro Busto, dove è in programma uno spettacolo-laboratorio teatrale ispirato a Favole al telefono e al celebre personaggio di Giovannino Perdigiorno. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini ed è a partecipazione libera e gratuita.