Il vicecomandante che fa arrestare quattro persone mentre è in vacanza e il giovane morto investito



Tra le principali notizie di oggi molte coinvolgono le automobili e un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato investito a Somma Lombardo; parliamo del vicecomandante della Polizia Locale di Gallarate che fa arrestare quattro persone mentre è in vacanza sul lago d’Iseo; due notizie di economia con Varese che cresce nel turismo e l’industria che cresce nell’export verso l’India.