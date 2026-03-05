Il vicecomandante che fa arrestare quattro persone mentre è in vacanza e il giovane morto investito
Le principali notizie di oggi, giovedì, in poco più di 9 minuti
Tra le principali notizie di oggi molte coinvolgono le automobili e un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato investito a Somma Lombardo; parliamo del vicecomandante della Polizia Locale di Gallarate che fa arrestare quattro persone mentre è in vacanza sul lago d’Iseo; due notizie di economia con Varese che cresce nel turismo e l’industria che cresce nell’export verso l’India.
