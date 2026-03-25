Impianti sportivi, Astuti: “In provincia di Varese finanziati solo 2 progetti su 19”

Solo due progetti finanziati su diciannove ammessi in tutta la provincia di Varese. È questo il bilancio, definito «insoddisfacente» dal Partito Democratico, della graduatoria regionale relativa al bando per la riqualificazione dei grandi impianti sportivi. Il provvedimento della giunta lombarda assegna contributi a fondo perduto per la messa in sicurezza e la valorizzazione delle strutture pubbliche, ma i tagli operati sui progetti del territorio varesino hanno acceso il dibattito politico in Consiglio Regionale.

Il bilancio del bando in provincia

La graduatoria definitiva riguarda la seconda linea del bando, quella dedicata agli interventi strutturali di maggiore entità. Si tratta di operazioni complesse che richiedono investimenti significativi, spesso difficili da sostenere per le piccole amministrazioni locali senza un supporto esterno. Nonostante le difficoltà burocratiche e tecniche, la partecipazione del Varesotto è stata massiccia, segno di una necessità diffusa di ammodernare palestre, centri sportivi e stadi.

«Si tratta della graduatoria definitiva relativa alla seconda linea del bando – spiega Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd – quella che richiede interventi strutturali di grande entità. Una linea pensata per progetti ambiziosi e investimenti significativi, quindi più complessa da affrontare soprattutto per i piccoli comuni. Nonostante queste difficoltà, la partecipazione è stata alta anche nel nostro territorio, a dimostrazione della volontà concreta delle amministrazioni locali di investire e migliorare i propri impianti sportivi. Proprio per questo il risultato è ancora più penalizzante».

Aspettative deluse per i comuni

Secondo l’esponente dem, l’esito del bando rappresenta una doccia fredda per molti sindaci che speravano in un cofinanziamento regionale per far partire i cantieri. La misura era stata oggetto di discussione durante le sessioni di bilancio in Regione, con l’obiettivo dichiarato di fornire risposte capillari alle periferie e ai centri urbani che necessitano di spazi aggregativi sicuri e moderni.

«Questo bando aveva creato molte aspettative – prosegue il consigliere dem –. Era una misura che avevamo sostenuto e contribuito a ottenere durante la discussione del bilancio regionale, proprio per dare una risposta concreta ai territori. Alla prova dei fatti, però, così non è stato. Il risultato è deludente e non rispecchia né la qualità delle proposte né il bisogno reale di spazi sportivi delle nostre comunità».

La richiesta di nuovi finanziamenti

Il tema sollevato non riguarda solo l’edilizia, ma la funzione sociale dello sport. Per Astuti, l’elevato numero di progetti rimasti fuori dalla finestra di finanziamento indica che la domanda del territorio supera di gran lunga l’attuale offerta economica di Palazzo Lombardia. Da qui la richiesta formale di intervenire con nuove risorse per scorrere la graduatoria o aprire velocemente nuove finestre di credito.

«Servono criteri più equi e risorse adeguate – conclude Samuele Astuti, consigliere regionale –. L’alta partecipazione e l’enorme numero di progetti esclusi, anche su scala regionale, dimostrano che i territori sono pronti a investire, ma non possono essere lasciati soli. Per questo chiediamo a Regione Lombardia di rifinanziare al più presto il bando e di non far passare altri sei anni prima di intervenire su un ambito fondamentale come lo sport, che significa salute, inclusione e prevenzione del disagio giovanile».