Improvvisa grandinata imbianca la zona tra il Tradatese, il Saronnese e la Briantea

Un’improvvisa grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio di martedì 25 marzo diverse zone tra il Tradatese e la Briantea.

Il fenomeno meteorologico, inatteso per intensità e rapidità, ha imbiancato il manto stradale in più punti intorno alle 19.00, causando disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Le immagini e le segnalazioni che stanno circolando in queste ore mostrano strade e campi sportivi coperti di grandine, con accumuli simili a quelli di una nevicata. L’evento si è sviluppato in modo repentino, colpendo soprattutto la fascia delle colline.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria: a causa delle condizioni meteo avverse, la linea tra le stazioni di Cislago e Mozzate ha subito danni con conseguenti rallentamenti. Si registrano ritardi medi di circa 15 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.

Secondo le previsioni meteo diffuse nella giornata di oggi, il peggioramento era legato principalmente all’arrivo di forti raffiche di vento, tanto da portare anche alla chiusura preventiva dei parchi cittadini a Varese. Non era invece prevista una grandinata di questa intensità.

Un fatto curioso è che un episodio molto simile si verificò esattamente un anno fa, il 25 marzo 2025, quando una violenta grandinata imbiancò diverse zone tra Malnate e la Valle Olona, trasformando anche in quel caso il paesaggio in pochi minuti.