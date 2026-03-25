“Improvvisamente l’estate scorsa”: Tennessee Williams in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Un grande classico del teatro del Novecento arriva a Saronno. Giovedì 26 marzo alle 20.45 il Teatro Giuditta Pasta propone “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams, spettacolo inserito nella stagione di prosa e prodotto dal LAC Lugano Arte e Cultura.

Un thriller psicologico tra memoria e verità

Il testo di Williams, tra i più intensi e personali della sua produzione, prende forma come un vero e proprio thriller psicologico, dove tensione e ambiguità guidano lo spettatore dentro una vicenda carica di mistero.

Al centro della storia c’è la morte improvvisa del giovane Sebastian, raccontata attraverso due versioni opposte: quella della madre, Mrs Violet Venable, e quella della cugina Catharine Holly, che ha condiviso con lui gli ultimi giorni di vita. A cercare la verità è uno psichiatra chiamato a valutare la lucidità della ragazza, mentre interessi familiari e dinamiche di potere complicano ulteriormente il quadro.

Un’opera segnata dalla vita dell’autore

“Improvvisamente l’estate scorsa” nasce anche da un episodio drammatico della vita di Tennessee Williams, legato alla lobotomia subita dalla sorella Rose. Un trauma che ha influenzato profondamente la sua scrittura e che rende questo testo uno dei più autobiografici.

Il tema centrale è quello del conflitto tra apparenza e verità, raccontato attraverso personaggi che oscillano tra vittime e carnefici, in una dimensione sospesa tra realtà e memoria.

A firmare la regia è Stefano Cordella, al suo debutto con una produzione del LAC, che sceglie di confrontarsi con un testo complesso e meno frequentato del repertorio di Williams. Sul palco un cast di rilievo con Laura Marinoni protagonista, affiancata da Edoardo Ribatto, Elena Callegari, Leda Kreider e Ion Donà.

Una proposta che porta al Teatro Giuditta Pasta una produzione internazionale e un testo capace ancora oggi di interrogare il pubblico sulle dinamiche della verità, del potere e delle relazioni familiari.