In 303 alla “Pedala con i Campioni” ad Azzio: raccolti 3mila euro per Polha Varese

Obiettivo centrato per la “Pedala con i Campioni”, che ad Azzio ha tagliato il traguardo dei 300 partecipanti nella sua venticinquesima edizione. Sono stati infatti 303 i ciclisti che hanno preso parte alla storica manifestazione non agonistica a scopo benefico, tra percorsi randonnée e gravel nell’alto Varesotto.

A sorridere, come ai tempi delle loro vittorie, gli ex professionisti varesini promotori dell’iniziativa – Tupak Casnedi, Oscar Mason, Cristiano Frattini, Dario Andriotto e Stefano Zanini – che hanno visto raggiunto l’obiettivo fissato per questa edizione. Grazie alla partecipazione è stato possibile donare 3mila euro all’associazione Polha Varese, impegnata da decenni nella promozione dello sport per persone con disabilità.

In sella anche nomi di rilievo come il professionista bustese Filippo Turconi, reduce dalla Milano-Sanremo, e Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000.

Dal punto di vista organizzativo, la manifestazione – sotto l’egida della Federciclismo – è stata curata dalla Società Ciclistica Orinese con il supporto di Davide Passeri per il tracciato gravel e la collaborazione di Sestero, Ciclovarese e Pro Loco di Azzio, con il patrocinio di diversi enti del territorio.

Nella classifica dei gruppi più numerosi ha prevalso il team Amici di Varese, seguito dal Gruppo Sportivo Contini di Monvalle e dal team Vivaci.

Soddisfazione anche da parte di Polha Varese: “Questo contributo sarà il primo passo per l’acquisto di un pulmino per la nostra attività”, hanno spiegato la presidente Daniela Colonna Preti e il dirigente Marco Re Calegari, sottolineando la generosità del mondo ciclistico varesino.