In Brianza quattro posti per il Servizio Civile con la Lega del Filo d’Oro: come partecipare
Dodici mesi di attività tra educazione, supporto e relazione per aiutare a superare l’isolamento e costruire percorsi di autonomia a fianco delle persone sordocieche
La Fondazione Lega del Filo d’Oro ricorda che sono aperte le iscrizioni al Servizio Civile Universale 2026 e che sono disponibili quattro posti per giovani tra i 18 e i 28 anni presso la sede di Lesmo, in Brianza.
Le candidature resteranno aperte fino alle ore 14 dell’8 aprile e potranno essere presentate attraverso il portale ufficiale del Servizio Civile.
Un’esperienza di crescita e inclusione
Il progetto coinvolgerà complessivamente oltre 40 giovani in tutta Italia, ma per la Lombardia i posti disponibili sono quattro: due al Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo e due nel Servizio Territoriale collegato alla struttura.
I volontari saranno impegnati in attività educative, occupazionali e socio-ricreative, affiancando gli operatori della Fondazione nella quotidianità. L’obiettivo è favorire l’autonomia, la socializzazione e il benessere delle persone assistite, contribuendo a superare l’isolamento.
«Partecipare al Servizio Civile alla Lega del Filo d’Oro rappresenta per i ragazzi e le ragazze un’opportunità unica per sviluppare nuove competenze e intraprendere un percorso di crescita personale e umana al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale – dice Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Durante il loro percorso, i giovani volontari affiancheranno gli utenti nelle attività quotidiane, accompagnandoli nei laboratori e nei momenti di svago, e supportandoli in un percorso che mira a favorire autonomia e partecipazione. Un’esperienza di relazione e condivisione che arricchisce profondamente sia chi riceve sia chi offre il proprio supporto, lasciando un segno duraturo nella vita di entrambi».
I progetti a Lesmo
Due i percorsi attivati. Il primo, “Insieme per un futuro più inclusivo”, riguarda il centro residenziale e punta a migliorare la qualità della vita degli ospiti attraverso attività educative, laboratori, momenti di socializzazione e iniziative per il benessere psicofisico.
Il secondo, “A contatto con il mondo”, si sviluppa sul territorio e prevede il coinvolgimento delle persone che vivono in famiglia o autonomamente. I volontari supporteranno uscite, soggiorni, attività occupazionali e interventi a domicilio, facilitando la comunicazione e l’accesso ai servizi.
Come partecipare
Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 519,47 euro. Per candidarsi è necessario avere tra i 18 e i 28 anni, il diploma di scuola superiore e la patente B.
Le domande devono essere inviate entro l’8 aprile 2026 attraverso il sito dedicato: domandaonline.serviziocivile.it
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