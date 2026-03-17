In cammino fino al laghetto della Motta d’Oro con Naturalis Insubria
Domenica 22 l'escursione gratuita del ciclo "Natura in cammino" con partenza dalla colonia elioterapica di Barasso: 8 chilometri da gustare tra boschi e zone umide
Scarponcini allacciati, borraccia piena e merenda nello zaino: domenica 22 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con “Natura in cammino”, ciclo di escursioni gratuite che prevede in questa occasione una passeggiata che parte dalla frazione Chignolo di Comerio e arriva sino al laghetto della Motta d’Ora.
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Il programma prevede il ritrovo alla ex colonia elioterapica “Marisa Rossi” di Barasso; da lì si partirà alle 9 su un percorso medio facile che si snoda tra i boschi di castagni e faggi e che, tra andata e ritorno, misura circa 8 chilometri con un dislivello di 170 metri. Il ritorno alla base è previsto intorno alle ore 13 dopo una camminata nella natura che sfiorerà anche una preziosa zona umida, fondamentale per la riproduzione di numerose specie di anfibi e in particolare del rospo comune.
I partecipanti dovranno indossare abiti e calzature adatte: scarponcini da montagna o da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, k-way o simili. Necessario anche portare con sé almeno un litro d’acqua e una merenda, mentre sono facoltativi i bastoncini da passeggio.
Il progetto “Natura in cammino” è attivato da Stem-Es, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale e realizzato da Istituto Oikos Onlus, in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori, Università degli Studi dell’Insubria e Idrogea. È gradita la prenotazione che può essere effettuata scrivendo a info@naturalinsubria.it o chiamando il numero 347-8252947.
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