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In cammino fino al laghetto della Motta d’Oro con Naturalis Insubria

Domenica 22 l'escursione gratuita del ciclo "Natura in cammino" con partenza dalla colonia elioterapica di Barasso: 8 chilometri da gustare tra boschi e zone umide

Parco Campo dei Fiori Laghetto Motta d'Oro

Scarponcini allacciati, borraccia piena e merenda nello zaino: domenica 22 marzo ci sarà un nuovo appuntamento con “Natura in cammino”, ciclo di escursioni gratuite che prevede in questa occasione una passeggiata che parte dalla frazione Chignolo di Comerio e arriva sino al laghetto della Motta d’Ora. 

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Laghetto della Motta d’Oro, sistemata l’area all’interno del Parco del Campo dei Fiori 4 di 9
Parco Campo dei Fiori Laghetto Motta d'Oro
Parco Campo dei Fiori Laghetto Motta d'Oro
Parco Campo dei Fiori Laghetto Motta d'Oro
Parco Campo dei Fiori Laghetto Motta d'Oro

Il programma prevede il ritrovo alla ex colonia elioterapica “Marisa Rossi” di Barasso; da lì si partirà alle 9 su un percorso medio facile che si snoda tra i boschi di castagni e faggi e che, tra andata e ritorno, misura circa 8 chilometri con un dislivello di 170 metri. Il ritorno alla base è previsto intorno alle ore 13 dopo una camminata nella natura che sfiorerà anche una preziosa zona umida, fondamentale per la riproduzione di numerose specie di anfibi e in particolare del rospo comune.

I partecipanti dovranno indossare abiti e calzature adatte: scarponcini da montagna o da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, k-way o simili. Necessario anche portare con sé almeno un litro d’acqua e una merenda, mentre sono facoltativi i bastoncini da passeggio.

Il progetto “Natura in cammino” è attivato da Stem-Es, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale e realizzato da Istituto Oikos Onlus, in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori, Università degli Studi dell’Insubria e Idrogea. È gradita la prenotazione che può essere effettuata scrivendo a info@naturalinsubria.it o chiamando il numero 347-8252947.

 

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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