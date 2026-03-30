In cammino nell’Ecomuseo delle Piane: a Materia si progetta il turismo dolce tra i borghi Viscontei

Riscoprire il territorio al ritmo lento del passo, attraversando brughiere, monumenti storici e antiche vie d’acqua. È stato presentato a Materia, nel brgo di Sant’Alessandro di Castronno, il progetto “In cammino nell’Ecomuseo delle Piane e dei Luoghi Viscontei”, una nuova iniziativa editoriale e turistica che punta a valorizzare il patrimonio di un’area del Varesotto ricca di fascino ma spesso fuori dai circuiti tradizionali.

Una rete verde

L’incontro ha sancito la stretta collaborazione tra le amministrazioni locali, unite dalla volontà di promuovere un turismo sostenibile e di prossimità. In sala, a testimoniare l’importanza strategica dell’iniziativa per il tessuto locale, erano presenti i sindaci di Azzate, Sumirago, Gazzada Schianno, Mornago e Casale Litta, oltre ai rappresentanti dei comuni di Daverio e Crosio della Valle.

Il cuore del progetto è una guida dettagliata che raccoglie itinerari ciclopedonali pensati per ogni tipo di camminatore: dalle famiglie in cerca di una passeggiata domenicale agli escursionisti più esperti.



Dalle brughiere ai tesori dei Visconti

L’Ecomuseo non è solo un perimetro geografico, ma un racconto vivo che unisce natura e storia. I percorsi mappati permettono di esplorare:

Le Piane: ampi spazi aperti e aree boschive che conservano l’ecosistema tipico della brughiera varesina;

I Luoghi Viscontei: testimonianze architettoniche e storiche legate alla nobile casata, che ha lasciato tracce indelebili nei borghi del comprensorio;

Le realtà rurali: sentieri che toccano fattorie e aziende agricole, valorizzando i prodotti tipici e il lavoro della terra.

Un volano per l’economia locale

«L’obiettivo è creare una consapevolezza diffusa della bellezza che ci circonda», è emerso durante la presentazione. La guida non serve solo a non perdere la strada, ma a “leggere” il paesaggio: ogni tappa è arricchita da approfondimenti storici e naturalistici.

Per i sindaci presenti, l’Ecomuseo rappresenta un’opportunità di sviluppo economico “dolce”: attirare visitatori significa dare ossigeno alle piccole attività ricettive, ai ristoranti e ai produttori locali, trasformando i sentieri in vere e proprie infrastrutture culturali.